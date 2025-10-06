Ben ten Boden over FC Utrecht: ‘Het rechterrijtje lonkt’

Dat we in een mindere periode zitten, dat ziet iedereen. En hoewel Go Ahead – NEC nog gespeeld moet worden, zou het zo maar kunnen zijn dat de Deventernaren over FC Utrecht heen denderen. Links en rechts las ik regelmatig dat mee doen in de Europese competitie ten kosten gaat van een goede positie op de ranglijst. Ik wilde er niet aan, maar toch zou dat zo maar kunnen.

FC Utrecht ging tegen Feyenoord door zoals in Noorwegen te zien was. Dat Feyenoord het initiatief zou nemen, wisten we. Niet dat er veel gebeurde, maar we kwamen niet echt in de problemen. En net toen wij dachten dat FC Utrecht de boel op orde had, kwam daar de 1 – 0. De Japanner Ueda. Tevens het sein voor Feyenoord om door te pakken.

Het Utrechtse gatenkaas achterin, was schokkend. Mede dankzij Barkas gingen we rusten met 1 – 0. In de rust rekenden wij op maatregelen van Jans. En dat gebeurde. Drie wissels. Het wierp direct zijn vruchten af. Zechiel in zijn vertrouwde omgeving met de 1 – 1. Maar beste Gjivai, je mag wel juichen hoor als je scoort. Dat slappe gedoe om slechts de handjes te heven omdat je van Feyenoord bent, is lachwekkend. Ga uit je plaat man!

De 1 – 1 zorgde wel voor een ander FC Utrecht. Ondanks dat Feyenoord weer snel op de 2 – 1 kwam. FC Utrecht gooide de handrem er af. Ging vol voor de overwinning. Een prachtgoal van Murkin en daar was de 2 – 2. We wilden juichen, maar het verstand zij nee. We moesten diverse keren uit duizenden kelen horen ‘Kanker Utrecht’. Zitten blijven was het beste. In Rotterdam zou ik het KWF maar niet laten collecteren. Toch werd FC Utrecht niet beloond met een punt. Geklooi in de achterhoede en daar was de 3 – 2.

Ondanks 45 minuten goed voetbal, is dat niet genoeg. Ook de prestaties van Haller moeten omhoog. Daar wachten wij nu al maanden op. Hij kan zo veel beter. Nu twee weken rust. Alle gelegenheid om ons op te maken voor Volendam thuis. Daarna de uitwedstrijd tegen Freiburg. De nu al meest besproken wedstrijd. Maar eens zien hoe de club leiding daar mee om zal gaan de komende tijd.