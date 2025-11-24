Ben ten Boden over FC Utrecht: ‘Het was als het weer’

Je haat het of je vindt het fijn. Het weer in Nederland. Telstar uit moet te doen zijn voor een club als FC Utrecht. Helaas kwamen wij bedrogen uit.

Het erbarmelijke weer en het niveau van FC Utrecht gingen hand in hand. Hoe kan het toch dat FC Utrecht er geen pepernoot van bakte?

Kijkend naar de opstelling, dat moest goedkomen. Het eerste kwartier was voor FC Utrecht. Niet spectaculair, maar we deden mee. Dat duurde niet lang. Na een kwartier Telstar met de overhand. FC Utrecht liet het allemaal gebeuren. De spitsen begonnen steeds slechter en slechter te voetballen. Hoewel ik voor Haller een andere gedachte heb. Hoe sneu ook, maar het kan niet meer. Het frustreert. Fysiek is het klaar. Respect, dat zeker, en ook voor de club dat ze het geprobeerd hebben. We gingen met een klotegevoel de rust in.

Het tij moest keren de tweede helft. Niets was minder waar. Het blijft voor FC Utrecht, pappen en nathouden. En dat kreeg gevolgen. De 1 – 0 voor Telstar. Niet veel later de 2 – 0. Maar, buitenspel. Gelukkig maar. Jans doet een aantal wissels. Op hoop van zegen. Het was lang wachten, maar dan toch de 1 – 1. Prima goal. In de blessuretijd. We koesteren het punt.

Staan boven Ajax en gaan donderdag in het warme Sevilla beleven of FC Utrecht in staat zal zijn om boven zichzelf uit te stijgen. 3200 Utrecht-supporters zullen er zijn. Ongelooflijk.

Ben wel benieuwd of alle 3200 de kaartprocedure voor elkaar hebben gekregen.

Dat was wel een ding. Diverse gegevens inleveren en dan nog laten verwerken door de club. We gaan het zien en beleven. Wel is 1 ding al zeker: de zonnebril gaat mee. De terrassen zullen vollopen. En hopelijk zullen de mensen die via België vliegen alsnog op tijd bij de wedstrijd zijn. In België heeft men gedacht om te gaan…. staken.

Ben ten Boden