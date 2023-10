Ben ten Boden over FC Utrecht: Hoe nu verder?

De middag begon zo goed. Om geen risico te lopen besloten we met het openbaar vervoer te gaan. Met de trein van Utrecht naar Amsterdam en vervolgens met bus 316 naar Volendam. Als volwaardige toeristen deden wij ons ding op de dijk. In restaurant de Dijk, deden we de consumpties. Geen vuiltje aan de lucht.

Daar bereikte ons de eerste berichten dat de bussen met FC Utrech-supporters teruggestuurd zouden worden. Wij tasten volledig in het duister om de redenen. Al snel verscheen het in de media. Waarom laat je de bussen vertrekken? Wilde je de FC Utrecht-fans extra frustreren? Stond er een oorlog op stapel? Wel triest voor de 400 fans. Het veranderde ook onze plannen. Niet als groep maar met 1 of 2 man naar het stadion. Uiteindelijk is het ons gelukt om zonder obstakels binnen te komen. Ironie ten top, we zaten naast het uitvak. Dit met tientallen FC Utrecht-supporters.

Eigenlijk was de wedstrijd in de vijfde minuut al gedaan. FC Utrecht verder met 10 man. Bedankt Viergever. Het was ook tegen Volendam weer verschrikkelijk wat de FC liet zien. Ron Jans wil een mental coach. Ik zou er elf nemen, Ron. Wie anders dan Muhren scoorde de 1 – 0 voor Volendam.

Het is wel jammer dat Seuntjens het vizier maar niet scherp krijgt. Twee niet te missen kansen! Veertig doelpunten zijn er weg, Douvikas, Dost en Streek. Maar de miljoenen staan op de bank. Top hoor. De teller staat nu op vier doelpunten. Klasse. Jans zal zijn werk blijven doen, maar er doemt wel weer de vraag op: Komt het nog goed? En Jordy Zuidam?

Het zijn spannende tijden voor de supporters. En de komende tijd is er werk aan de winkel. Pas op 22 oktober is de wedstrijd thuis tegen Ajax. Als het een beetje meezit zal Ajax nog steeds rond de vijftiende plaats vertoeven. Dan zal het welbekende genezingsproces een aanvang kunnen nemen in de Galgenwaard. FC Utrecht weer als dokter van een zieke patiënt. FC Utrecht nog dieper in de shit. Net als de supporters. Hopelijk zullen zij hun geld terugkrijgen voor de busreis. Wedstrijden tegen Ajax in de Galgenwaard brengen altijd een bepaalde spanning. Dat zal nu niet anders zijn.

FC Utrecht zal het uit moeten zingen tot de winterstop. Dan zal Zuidam zijn kwaliteiten moeten tonen. Er dienen capabele spelers gehaald te worden. Spelers die er direct staan en het tij kunnen keren. Frans en de investeerders zullen voor de cashflow moeten zorgen.

We zijn op weg naar de afgrond. FC Utrecht op plaats 18. Verliezen van Almere City en Volendam. Ik laat het hier maar bij. Dit keer is het beter een pas op de plaats te maken. De woorden in mijn gedachten zijn niet de meest gecharmeerde. FC Utrecht is ziek, dood en dood ziek. Nog 8 wedstrijden tot de winterstop. Vierentwintig punten te halen. Het is aan Zuidam om het juiste medicijn te halen in de winterstop. Ben benieuwd waar hij mee gaat komen. Anders rest niets anders dan de uitgang. Ondanks de vader/zoon relatie!