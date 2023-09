Ben ten Boden over FC Utrecht: ‘Interne chaos bij FC Utrecht compleet’

Toch met het nodige positivisme vertrok ik zondag naar de Galgenwaard. De zon scheen, ruim twintigduizend toeschouwers waren aanwezig en de hele week konden we ons voorbereiden op Feyenoord. Vooraf was een mooi afscheid voor Douvikas. Het positieve verdween echter als sneeuw voor de zon.

Binnen acht minuten lag de 0 – 1 al in de touwen door Gimenez, wie anders. Het zag er bij FC Utrecht redelijk uit. De wil was er in ieder geval. En dat resulteerde in de twintigste minuut in de 1 – 1 door Flamingo. Hij viel mij al op tegen PEC Zwolle en nu maakte hij zijn eerste doelpunt. FC Utrecht is dus ook van dat idiote doelsaldo af. Dat moet de spelers vertrouwen geven en daar zag het ook wel naar uit. Binnen het half uur was daar echter de 1 – 2 voor Feyenoord. Stengs had hem voor het intikken.

Tot de rust moest FC Utrecht overleven. Feyenoord kreeg iets te veel kansen. Gelukkig de rust in met 1 – 2. Geen man overboord. Herpakken en proberen de aansluittreffer te maken. Penders was kennelijk ook tevreden over de eerste helft. Geen wissels bij FC Utrecht. Nauwelijks waren we terug op onze plek daar was pats de genadeklap. Gimenez maakte de 1 – 3. Een één-tweetje tussen Van de Hoorn en de blunderende Barkas. Het was gedaan met de pret. Feyenoord maakte FC Utrecht tot kanonnenvoer. FC Utrecht stortte volledig in. Dat resulteerde vervolgens in de 1 – 4. Dit tot grote ontevredenheid van de fans. Dat was merkbaar toen de wissel van Toornstra kwam. Hij werd nou niet echt bedankt door de fans op de tribune.

Tekst loopt door onder afbeelding

Zuidam

Maar vooral Zuidam moest het ontgelden. De fans zijn redelijk klaar met hem. Er verscheen zelfs een spandoek met de cryptische tekst ‘Nu Zuidam nog’. Met later uit vele kelen Zuidam rot op. Uiteindelijk maakten de Rotterdammers ook nog de 1 – 5. Feyenoord kon de wedstrijd vervolgens met de vingers in de neus uitspelen. De fans hadden de middag van hun leven. Zo makkelijk hadden zij het nog niet gehad. Enkele tientallen Feyenoordfans hebben de wedstrijd niet gezien en anderen zijn van de tribunes verwijderd. Met name op de Cityside. Daar is dus wel goed opgelet door de organisatie.

In de gracht op de Cityside verscheen twintig minuten voor tijd een peloton van de Mobiele Eenheid met volle bepakking. Snel schakelen was voldoende om ze terug te laten trekken. Voor aanvang van de wedstrijd waren in vak T ook wat Feyenoordsupporters die met harde hand werden verwijderd door de Utrecht fans. Na afloop ook was het ook nog erg onrustig, hoewel ik dat zelf niet heb meegemaakt. Tien minuten voor tijd had ik het wel gezien. Ik was blij dat ik tegen 15.00 uur op mijn werk moest zijn.

Zaterdag 16 september speelt FC Utrecht tegen Heracles. Wellicht onder de leiding van Ron Jans, maar Jans heeft ook gezien wat er op het veld gebeurt. Zal hij het aandurven? Het risico dat je na vijf wedstrijden weer op straat staat, is levensgroot. Het is chaos binnen de club. Sportief en in de beeldvorming. Het moet anders. Daarom, Ton du Chatinier maar eens polsen. Die weet wel raad met dit elftal. Zijn rechterhand is Frans Adelaar. Mocht Jans niet willen, dan zou dat een prima oplossing kunnen zijn. Jordy, lees je mee? Of ben je aan de gang je positie te zekeren? En Frans? Sterkte!