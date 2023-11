Ben ten Boden over FC Utrecht: ‘Jans krijgt het steeds meer onder controle’

Tegen FC Twente speelde FC Utrecht een prima wedstrijd in deze fase. Kijkend naar de basisopstelling, is het voor ons een logisch gevolg van uitproberen en keuzes maken. De basisopstelling was zoals verwacht.

Hoewel FC Twente in het begin aandrong, was het toch FC Utrecht die de leiding nam. Daarvoor was het wel even schrikken kijkend naar de Zuidtribune. Diverse hulpverleners moesten daar hun werk doen. We hoopten er het beste van.

De goal van Fraulo was van een bepaalde schoonheid en dat gold ook voor de acties daaraan voorafgaand. De 400 Tukkers werden stil. Dan blijft het toch vreemd dat bij de wedstrijd FC Twente – FC Utrecht in het nieuwe jaar, er geen FC Utrecht-supporters welkom zijn. Ga nou met elkaar in gesprek, regel een acceptabele vervoersregeling en stop met zeiken. Net zoals Flamingo deed. Hij pakte een gele kaart en accepteerde hem.

Penalty

Niet veel later kreeg FC Twente een penalty. Daar hadden wij onze bedenkingen bij, maar de VAR overtuigde de scheidsrechter. Het werd 1 – 1. Jammer maar FC Utrecht bleef strijden. In korte tijd werden er nog twee gele kaarten uitgedeeld aan Azarkan en Van der Hoorn. Het gif zat erin. Maar ook FC Twente liet zich gelden. In de tweede helft moest de goed draaiende Toornsta al snel geblesseerd de kleedkamer opzoeken. Jensen werd zijn vervanger. Het was geen geslaagde wissel. Jensen was het behoorlijk kwijt. Hij deed weinig ging goed en veel ging fout. Een half uur voor tijd kreeg Sadilek zijn tweede gele kaart, waardoor hij kon gaan douchen.

Het was hét moment voor FC Utrecht om toe te slaan. Ze probeerden het, maar het bleef uiteindelijk 1 – 1. We gingen tevreden huiswaarts want we stonden niet meer op de laatste plaats.

Tekst loopt door onder afbeelding

Beker

Volgende week zondag Excelsior thuis. Dat moet toch lukken. Helaas is de wedstrijd om 20.00 uur. Het is niet anders. Voor de Beker mogen we naar Rotterdam. Althans, als de autoriteiten het goed vinden. Een vol uitvak. Hopelijk gaat FC Utrecht zijn best doen. Misschien wel twee treinen? Op die dag is ook een andere leuke wedstrijd: Hercules – Ajax.

De burgemeester van Utrecht zal een drukke agenda krijgen. Ron Jans is goed bezig. Langzaam maar zeker. Tot de winsterstop de punten sprokkelen. In de winterstop zal het zoontje van, een scorende spits moeten halen. Daar knelt het op dit moment het meest. En wellicht dan toch eindelijk in de winterstop aangaande de aankoop van het stadion goed bericht. Of lijkt dat ook een fata morgana te zijn?