Ben ten Boden over FC Utrecht: Jezus heeft sproeten, Zuidam niet

We waren dik aangekleed en zelfs een enkeling met thermokleding. Persoonlijk vraag ik mij wel af of deze wedstrijden een comfortabele belevenis zijn. De kou is echt een groot probleem voor een hoop mensen. Kijkend naar de vele lege plekken, zie ik mijn gelijk. En dat tegen AZ Alkmaar dat al jaren in de subtop verblijft. Maar ook een FC Utrecht dat nog elk punt nodig heeft. Vanuit de club blijf ik maar horen dat de stadionaankoop in het vaatje zit. In december zal de klap er dan op worden gegeven. Dan hopelijk een sponsor zoeken die goed is in warmteregulatie. Dan hoeven de fans zich niet als een Eskimo te verkleden.

In de eerste helft een fanatiek FC Utrecht. Dat resulteerde in een penalty. Lidberg zou zijn getackeld. Beelden wezen anders uit. De VAR had het juist. Jammer. Daar waar FC Utrecht worstelt met het maken van de kansen, heeft AZ Pavlidis. De Griekse spits scoorde de 0 – 1. En dat net voor rust. FC Utrecht kwam wervelend uit de rust. De energie spatte ervan af. Dat beloofde nog wat. Na een paar minuten was daar de verdiende 1 – 1 door Jensen. FC Utrecht grossierde in kans na kans. Ze gingen voor de drie punten. Maar… het grote probleem blijft scoren. Te veel kansen worden te vaak gemist.

Plaats 14, 14 wedstrijden, 14 doelpunten. Dat moet omhoog. In de winterstop een scorende spits halen, die hebben we keihard nodig. We zijn wel weggelopen van de directe concurrenten onderin. Dat is een winstpuntje. Aanstaande zondag naar Go Ahead Eagles in Deventer. Weer op een waardeloos tijdstip. Alweer een uitverkocht bezoekersvak. Een overwinning geeft nog meer lucht.

Michael Mols

Ik hoef slechts weinigen uit te leggen wat Mols heeft betekend voor FC Utrecht en zijn supporters. Ongekend populair en een heel fijn mens. Mols is herstellende van een hersenoperatie. Er zat een goed aardige tumor. Dan moet je in eerste instantie wel enorm schrikken als je dat hoort. Zelf geeft Mols aan een tweede kans te hebben gekregen. Mols was werkzaam bij FC Utrecht als spitsentrainer. FC Utrecht heeft de samenwerking beëindigd. FC Utrecht Maatschappelijk, u weet wel. Er zijn voor de mensen die het nodig hebben. In de wandelgangen hoor ik dat Mols niet voldoende computervaardigheden heeft en met data niet overweg kan. FC Utrecht doet er het stilzwijgen toe waarom ze het contract met Mols beëindigen. En dat is natuurlijk erg vreemd. Een clubicoon dien je anders te behandelen.

Maar de ‘zoon van’ dacht er anders over. Tegen AZ verscheen er op de Zuid-tribune een spandoek tegen Zuidam: Jordy varken – Mols held – Jordy rot op. Helder en duidelijk en over smaak valt te twisten. Binnen tien minuten werd het spandoek door beveiligers verwijderd. Zuidam heeft zijn kop gered door Jans aan te stellen. FC Utrecht sprokkelt de punten bij elkaar. Die spits gaat er komen. Maar het zal niet verbloemen dat Zuidam over de datum is. Nieuw vers bloed en een andere kijk op het technische gedeelte. Doemt de vraag wederom op of zijn bonusvader Frans van Seumeren afscheid van hem wil nemen. Ik denk dat ik het antwoord wel weet. Zo modderen we maar door. Het sportieve succes is ondergeschikt gemaakt aan de financiële doelen. De kassa moet rinkelen in plaats van sportieve successen. En dat is na Mols, een zeer verontrustende ontwikkeling!