Ben ten Boden over FC Utrecht: ‘Knallend het jaar uit’

Op de dag dat de eerste verdachten zich moesten verantwoorden over de rellen na afloop van de wedstrijd tegen Go Ahead, vertrokken honderden FC Utrecht-supporters naar de Arena. Vol vertrouwen pakten wij de trein en dat beviel goed. Wel stond er een forse rij voor de poortrij. We belandden uiteindelijk schuin boven de F-Side.

FC Utrecht begon flitsend aan de wedstrijd. Aaronson had al snel een kans op een doelpunt. David Min stond in de spits en hij had het vizier op scherp. Na een kwartier viel daar het eerste doelpunt voor FC Utrecht, en dat was verdiend. Ajax probeerde het initiatief te pakken. Na uitverdedigen van FC Utrecht, knalde Gaaei, onhoudbaar voor Barkas, de 1 – 1 tegen de touwen, maar enkele minuten later was daar de 2 – 1. De bal veranderende van richting. Wat een pech voor FC Utrecht. We zaten juist zo goed in de wedstrijd en dat gold ook voor Iqbal.

Het was een vermakelijke eerste helft. FC Utrecht zette er een tandje bij in de tweede helft en Ajax wist er geen raad mee. Het wachten was op de 2 – 2. Cathline haalde uit en bam, via de rug van Pasveer kwam FC Utrecht op de verdiende 2 -2. Niet veel later was er weer een grote kans voor FC Utrecht, maar Jensen had pech. Rodriquez had voor de drie punten kunnen zorgen, maar het mocht niet zo zijn. Geen Sinterklaascadeau min de vorm van de drie punten voor FC Utrecht.

Pakjesavond

Ik ben niet zo van de statistieken, maar het verwachte percentage doelpunten voor FC Utrecht loog er niet om; 1,48 voor FC Utrecht en slechts 0,68 voor Ajax. Zeer tevreden verlieten wij het stadion. Op naar Pakjesavond. Ik heb mijn schoen gezet. Ik verwacht een mooie vervoersregeling voor de bekerwedstrijd AFC – FC Utrecht op 18 december.

Maar eerst staat de uitwedstrijd tegen Almere City zondag op de agenda. Vervolgens de Eagles thuis en als afsluiter van 2024 Fortuna Sittard thuis. Voor de competitie kunnen we knallend het jaar uit. Laat ik eens gek doen. FC Utrecht heeft 17 wedstrijden gespeeld en 39 punten. Daardoor zijn wij ook door in de Beker. Plaatsen twee en drie blijven in beeld. In het nieuwe jaar spelen we op zondag 12 januari tegen Feyenoord in Rotterdam. Gelukkig zijn de kaarten geregeld. Ik zie in de Kuip graag de nieuwe spits debuteren. Het kan het verschil zijn tussen CL of EL.