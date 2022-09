Ben ten Boden over FC Utrecht: ‘Langzaam maar zeker’

Het duurt even, maar FC Utrecht komt langzaam op gang. Tegen NEC uit Nijmegen was de eerste helft weliswaar niet hoogstaand, maar de 17000 toeschouwers verveelden zich bij vlagen niet. Beide doelmannen haalde een goed niveau. Cillessen doet zelfs een gooi naar het WK. Barkas was ook in goede doen. Het kon dus een typische 0 – 0 wedstrijd worden.

In de tweede helft ontpopte de wedstrijd zich tot een leuk en spannend duel. Maar het zat de spitsen van FC Utrecht niet mee. En Sylla spande wel weer de kroon. Een halve meter voor de doellijn maaide hij volledig over de bal heen. Ik kan maar niet warm worden van Sylla. Hij heeft het niet. Speelt veelal anoniem zijn wedstrijden. Dost en Douvikas vonden Cillessen op hun weg. Maar laten we positief blijven. Nu twee weken de tijd en dan wacht Excelsior uit. Op dit moment 1 plaats boven FC Utrecht. Een mooie gelegenheid om een stap naar boven te maken. Fraser en zijn staf zullen nu toch wel weten waar de verbeterpunten zitten? En wat de best renderende elf spelers zijn.

Wie wel wakker is geworden aangaande verbeterpunten, is FC Utrecht. Zij hebben aangegeven met een wijziging te komen aangaande de catering. Ik kan mij niets anders voorstellen dan dat er een kwaliteitinjectie zal komen en tevens een forse prijsverlaging. De kritiek vanuit de diverse hoeken heeft dus wel degelijk zin gehad. Mocht ik gelijk hebben, dan zullen er meer supporters bereid zijn om de cateringpunten leeg te kopen. Met als gevolg dat er per saldo een beter financieel resultaat zal zijn voor de club en de ondernemer. Iedereen tevreden.

We kunnen even stoom afblazen. Er is de afgelopen wedstrijden veel gebeurd. De club stond in brand. Slechte resultaten en supportersgedoe. We komen weer in een rustiger vaarwater. Alle tijd en energie kan naar de selectie. De puntjes op de i. De kwaliteit op het veld. In Rotterdam is geen tijd voor verslapping. Drie punten mee naar Utrecht. Langzaam maar zeker en uiteindelijk komt het goed.