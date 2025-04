Ben ten Boden over FC Utrecht: ‘Legends Day’

Het was weer indrukwekkend: De minuut stilte voor Leo Beenhakker, de sfeeractie, het volle stadion en de wereldgoal van Haller. FC Utrecht was er alles aangelegen om de drie punten in de Galgenwaard te pakken. Zicht op plaats drie is er nog steeds. Binnen tien minuten viel al de 1 – 0.

Karouani kwam met een verwoestend schot en die zat er lekker in. Zo schudde hij wat frustratie van zich af dat na de wissel tijdens de vorige wedstrijd ontstond. Niet lang daarna maakte Cathline de 2 – 0. Weer iets later was daar Haller met een niet te missen kopkans, maar helaas voor de Fransman ging deze niet in het doel.

Net na het half uur viel de 2 – 1. Groningen was scherper en alerter dan FC Utrecht. Als dat maar goed gaat. FC Utrecht speelde met veel passie en strijd en de beloning kwam vlak voor de rust. Een weergaloos doelpunt van Haller. De Galgenwaard ontplofte en Haller werd bevrijd. Zijn eerste goal in de Galgenwaard voor de competitie. Dat geeft vertrouwen.

En daar waren ze dan in de rust: The Legends met een ereronde. Ook Joop Van Maurik, mijn held van de jaren zeventig, was van de partij. Mooi om te zien allemaal. Ook Jan Willem van Ede liep er bij, ondanks zijn verjaardag. Hans van Breukelen, Eduard Duplan, Gert Kruys (zijn zoon Rick gaat kampioen worden) en vele anderen wuifden naar de fans en zagen dat het goed was. Jammer dat Van Der Hoorn na een kwartier het veld moest verlaten. FC Utrecht schakelde een tandje terug. Negentig minuten gasgeven houdt niemand vol. Haller maakte nog een omhaal en dat was het wel. Een dik verdiende overwinning op FC Groningen.

Bollendak

De fans van FC Groningen, lieten met een alleszeggend spandoek blijken dat ook zij tegen collectieve stadionverboden zijn. Een mooie actie. Ik heb afgelopen zaterdag met grote interesse geluisterd naar de uitzending van De Nuk, een podcast van niet de minste mensen in Utrecht. Zo was ook Sharon Dijksma te gast. Natuurlijk verwachtte ik dat ook de controverse tussen haar en de twee supportersverenigingen ter sprake zou komen en dat gebeurde. Echter, Sharon zweeg in alle talen. En dat is jammer. Vol verbazing heb ik de laatste tijd de berichten in de media gelezen, waarin stond dat de supportersclubs zouden hebben opgeroepen om haar thuis te bezoeken. Ik heb dat nergens terug kunnen vinden. Het lijkt op het criminaliseren van beide supportersclubs en dan met name hun voorzitters. Alles in een poging om de aandacht af te leiden. Niet echt netjes van de burgemeester. Inmiddels ontploft ook voor de zoveelste keer het Bollendak op Utrecht Centraal. Na vele jaren als burgemeester, krijgt ook zij daar geen vat op. Los dat eens op Sharon zodat mijn dochter van 19 daar samen met haar vriendinnen veilig en onbespied rond kunnen lopen!

Aanstaande zondag 12.15 uur speelt FC Utrecht tegen Ajax. Wederom een uiterst fanatieke en uitverkochte (inclusief 1.200 Ajax fans) Galgenwaard. FC Utrecht is er klaar voor om de competitie nog even spannend te maken. De fans zijn er ook klaar voor. Al twee thuiswedstrijden is de sfeer uniek. Elke tribune gaat uit zijn dak. FC Utrecht heeft nog steeds zicht op plaats drie. Hopelijk laat Feyenoord steekjes vallen. Dan hebben wij het zelf in de hand. Bij wedstrijden tegen Ajax, zijn bijna altijd de burgemeesters aanwezig. Morele support. De deur staat open voor Sharon in een kolkende en sfeervolle Galgenwaard.