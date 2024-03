Ben ten Boden over FC Utrecht: ‘Mark van der Maarel’

Het hoge woord kwam er deze week uit. Mark stopt ermee aan het einde van het seizoen. In een alleszeggend filmpje bleef hij de tranen de baas. Zestien jaar is hij de club trouw gebleven. Er waren diepe dalen en vele hoogtepunten. Een meer dan voorbeeld professional. Hopelijk zal hij op 26 mei in Stadion Galgenwaard een mooi afscheid krijgen middels het winnen van die finale. Het is misschien een beetje chauvinistisch gesteld, zeker als je de eerste helft hebt gezien van de wedstrijd tussen FC Utrecht tegen NEC.

Beide teams bakten er weinig van. NEC speelde fors met de punt naar achteren en FC Utrecht was onmachtig om een opening te vinden. Daar kon ook de in de basis beginnende Iqbal weinig aan veranderen. De beloofde verbetering na de wedstrijd tegen Almere City was ver weg. Het duel was bij vlagen slaapverwekkend. Na een halfuur schrokken wij wakker vanwege de prima redding van Barkas. Hij voorkwam de 0 – 1.

NEC bleef volharden in verdedigend voetbal en Loeren op een counter. Iqbal en Azarkan bleven terecht achter in de kleedkamer. Flamingo en Jensen moesten het tij keren en dat lukte. FC Utrecht klapte er vol op. Na twintig minuten de 1 – 0 door Lammers. Een kwartier maakte dezelfde bijna Lammers de 2 – 0, maar hij miste. Lammers heeft zijn draai gevonden maar zal ook beter bediend moeten worden. Jans heeft nu twee weken de tijd om het een en ander te regelen. Dan gaan we met 400 supporters naar de Kuip. FC Utrecht hield de drie punten in de Galgenwaard. We staan achtste en dat kan best twee plaatsen hoger. Vlammen in de Kuip. We gaan het zien.

Paauw

Frank Paauw zal ongetwijfeld meekijken. Een politieman die zowel in Amsterdam en Rotterdam zijn steentje heeft bijgedragen om het leven van de uitsupporters zuur te maken. Zijn uitspraken over uitsupporters liegen er ook niet om. Hij is ze liever kwijt dan rijk. Paauw moet de nieuwe KNVB-voorzitter worden. Ik vraag mij zelf oprecht af waarom je de politie verlaat en bij de KNVB wil gaan werken. En dat op een leeftijd van 65 jaar. Ga de wereld over, zoek je beleving en vertier, maar doe dit niet.

Landelijk is er heel veel weerstand onder de supporters. Op 28 maart brengen de clubs hun stem uit. Gaan ze achter de supporters staan of zullen ze aangeven dat het ze geen ene moer kan schelen? In de Galgenwaard was een helder en duidelijk spandoek waarneembaar waarop het volgende was te lezen: ‘PAAUW BLIJF AGENT ANDERS UIT VAK ABSENT’. We gaan zien wat de clubs willen. Een stem op Paauw is een stem voor lege uitvakken! Zo simpel is het. Dan hoeven we dus ook niet meer op de clubbestuurders te rekenen.