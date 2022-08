Ben ten Boden over FC Utrecht: ‘Met twee vingers in de neus’

Bracht Jens Toornstra zaterdagavond de Kuip nog in extase, ook bij mij ging de vlag uit. Jens kan de ontbrekende schakel worden in het zwalkende FC Utrecht. Voorafgaand aan de wedstrijd tegen Ajax zowaar een kritische noot van RTV Utrecht-verslaggever René van den Berg. Hij beklaagde zich openlijk over de verbouwing van de perstribune. Alle verbindingen en lijnen deden het niet meer, aldus een verbolgen René. En hopelijk bleven ze kapot, het heeft de radioluisteraars een depressie bespaard.

De opkomst van de spelers ging gepaard met sfeer en veel vocaal enthousiasme. De Galgenwaard had er zin in. Voorafgaand aan de wedstrijd waren er maar weinig analisten die FC Utrecht een kans toebedachten. Zelfs Albert Boone (De uitbater van club DITO) viel van zijn geloof af. Hij zette Ajax op een forse winst. Vooraf sprak ik hem nog even. We werden het snel eens. Zonder de onvoorwaardelijke strijd, passie en inzet zal er weinig te halen zijn tegen dit Ajax.

Na een respectvolle minuut stilte ter nagedachtenis aan de overleden Cor Hildebrand, was de Galgenwaard er klaar voor. FC Utrecht zou toch een keer moeten gaan winnen. Maar helaas, al na 10 minuten mocht Berghuis zo vrij als een vogeltje de 0 -1 binnen koppen. Nog tachtig minuten over om dat recht te trekken. In de eerste heft zag ik een machteloos FC Utrecht. Plichtmatig, onverzorgd, doelloos en vooral te weinig passie en strijd. Waar is de HEL! van de Galgenwaard gebleven? Het was dus niet vreemd dat net voor rust Ajax op 0 – 2 kwam. Ook wederom slecht verdedigd. Brobbey had zelfs nog een rondje kunnen lopen. Met 0- 2 de rust in. Zou Boone dan toch gelijk krijgen?

Henk Fraser zou het vuur er toch wel in kunnen brengen tegen Ajax? Henk was zelf altijd vol vuur en passie. We hoopten tegen beter weten in. Op een kleine opleving na in de tweede helft en een onnodig vuurwerkincident, was er verder weinig vuurwerk te beleven. Eigenlijk een FC Utrecht de droefenis ten top. Zeker, verliezen tegen Ajax zal veel clubs overkomen. Maar toch, met mindere elftallen hebben wij toch regelmatig de punten gepakt. Je hoefde Du Chatinier, Wouters, Van Mourik, Lecker, Linford en JP De Jong – om er maar een paar te noemen – niet te vertellen hoe Ajax aangepakt moest worden.

De ballerina’s heden ten dagen moeten maar eens naar de 6 – 4 overwinning kijken op Youtube. Ook een wedstrijd tegen Ajax in de Galgenwaard. Nog met Jacob Mulenga, Asare en Kali! De hel van Galgenwaard. Wellicht romantiseer ik het allemaal, en zijn de tijden veranderd. Maar FC Utrecht ontbeert passie en strijd! Ondertussen staan we hulpeloos op de vijftiende plaats. Aanstaande vrijdag naar Sittard. Daar wacht een volgende patiënt. Fortuna ligt bijna dood en begraven op de rug. Alleen een spoedoperatie kan nog redding brengen. Gelukkig komen de boys van Fraser op bezoek. Er zal Fortuna nieuw leven ingeblazen worden. Met twee vingers in de neus. Burak Yilmaz op weg naar voorlopig topscorer. Of zullen de mannen van Fraser de spreekwoordelijke stekker eruit trekken in Sittard? Het klokje tikt door voor FC Utrecht. Nog slechts twee punten voorsprong op nummer……. 18!