Ben ten Boden over FC Utrecht: ‘Michael Mols’

Vandaag stond in het AD dat FC Utrecht Mols heeft uitgenodigd voor een gesprek. Dat gesprek zal aanstaande vrijdag plaatsvinden. Het siert de club dat ze in gesprek gaan met de oudgediende. Algemeen directeur Van Es en de clubeigenaar zullen bij het gesprek aanwezig zijn. Alleen al het feit dat de club het initiatief heeft genomen om in gesprek te gaan zegt al meer dan genoeg.

De beslissing om met Mols te kappen was, is en blijft een enorme blunder. Er is meer dan onvoldoende rekening gehouden met de verdiensten die Mols voor de club heeft gehad. Wekelijks het publiek op de banken. Doelpunt na doelpunt. Actie na actie en zelfs liederen waarin ‘Tien jaren contract voor Mols’ werd gezongen. Dat de verantwoordelijken voorbij zijn gegaan aan de status van Mols is veelzeggend over hun kennis en wetenschap van de clubhelden.

Zelden is er een speler geweest die zo’n geweldig afscheid heeft gekregen na zijn laatste wedstrijd voor FC Utrecht. Getooid in het shirt van Glasgow Rangers maakte Mols geëmotioneerd zij ereronde. Honderden bossen bloemen werden op het veld gegooid. De fans wenste hem het allerbeste. In Glasgow gaat nog steeds de rode loper uit als Mols aanwezig is. Zo’n 150 FC Utrecht-supporters hebben in Glagow de wedstrijd van Glasgow Rangers tegen Aberdeen bezocht. Mols scoorde destijds tweemaal.

Na afloop de ontmoeting en een diner met Mols. Met het vliegtuig van Amsterdam naar Manchester en vervolgen nog een paar uur met de bus. Dit allemaal om een legende aan het werk te zien. Gelukkig was ik een van de 150 en heb ik twee geweldige dagen gehad. Mols is een Amsterdammer. Je moet echt wat betekend hebben voor de club om als Amsterdammer zo populair te zijn en te blijven.

Ik hoop dat FC Utrecht er op een goede manier uitkomt met Mols. Frans kennende zal dat wel goed komen. Dan voorafgaande aan de wedstrijd FC Utrecht – Fortuna Sittard Mols en zijn gezin als eregasten uitnodigen en een geweldige middag bezorgen. De fans rekenen op publieke excuses en eerherstel. Soms moet je groots zijn in kleine dingen. Immers, het zijn de kleine dingen die het doen in het leven.