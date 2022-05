Ben ten Boden over FC Utrecht: ‘Na 14 jaar nog steeds hoop’

Beste Frans/Jordy,

het seizoen 2021 – 2022 is klaar. De overwinning in Amsterdam staat bij mij boven aan de lijst. Afgelopen donderdag tegen Vitesse was natuurlijk werelds. Die zet ik op twee. Maar voor de rest was het een uitermate teleurstellend seizoen. Er gebeurde van alles maar uiteindelijk niets. FC Utrecht eindigt op de zevende plaats en in de beker vroeg uitgeschakeld. Niet dat ik ga lopen blèren dat we landskampioen moeten gaan worden, en ook een CL-ticket veilig moeten stellen, maar het aankomende seizoen 2022 – 2023 zal toch van een andere orde moeten zijn dan het net afgesloten seizoen.

Daar hebben jullie beiden een eminent belangrijke rol in. Zeker, de investeringen in de club kennen bijna geen grenzen. De faciliteiten zijn met de jaren erg verbeterd. Ook de investeringen in de selectie namen een vlucht. De goedbedoelde ambitie om de top drie aan te vallen past bij een club in de vierde stad van het land. Maar in de steden Alkmaar en Enschede, die beiden niet eens in de top tien staan, flikken ze het toch maar. Top 5. AZ Alkmaar bewijst het al jaren. FC Twente heeft wellicht het geluk aan hun zijde gehad. De buitenkansjes zijn ook niet het ei van Columbus.

Kijkend naar de begroting van FC Utrecht, is het redelijk vergelijkbaar met de plaats op de ranglijst. Dat impliceert dat er miljoenen bij moeten in het spelersbudget wil je de weg naar boven gaan bewandelen. Maar ook het binnenhalen van buitenkansjes zal minder moeten. Ga voor aantoonbare kwaliteit. Een mooie stap zou kunnen zijn het binnenboord houden van Timber. Hoe begrijpelijk het ook is als er een bod van 7 à 8 miljoen binnen komt.

En dan nog de fans. Maak jullie maar geen zorgen voor de support in het seizoen 2022 – 2023. Wij zullen er weer zijn. Snakkend naar een prijs. Beker, vierde plaats of winnaar Play Off. Maar alsjeblieft, laat het nooit meer zo een seizoen worden als dit seizoen. Zorg er voor dat er een kwalitatief en vooral fit FC Utrecht te bewonderen zal zijn. Spelers die het een eer vinden en ook trots zijn om voor FC Utrecht te spelen. Spelers die passen en begrijpen hoe het er bij een volksclub aan toegaat. Verliezen mag, maar wel met het snot voor de ogen van het veld af. Charlatans hebben we niets aan. Die zullen heel snel door de mand vallen.

De club en de stad verdienen een hoogwaardige, uitgebalanceerde selectie. Een selectie die moeiteloos 40 wedstrijden op de top kan spelen. Dit onder Henk Fraser. Tegen Vitesse hebben wij wederom mogen ervaren dat 1 zwaluw nog geen zomer maakt. Helemaal niets in Utereg!! Afgeslacht met een 3 – 0 nederlaag. Frans/Jordy, hopelijk zullen jullie ons verrassen de komend maanden. Vijf augustus gaan we weer van start. Na 14 jaar Frans van Seumeren als eigenaar, zou het mooi zijn om in jaar 15, sportief heel voetbalminnend Nederland te verrassen. Ik hoop oprecht op een sportieve prijs. Fijne vakantie allen.