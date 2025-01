Ben ten Boden over FC Utrecht: ‘Never change a winning team’

Het is uiteindelijk gelukt, we zijn een ronde verder. Toen we de opstelling in aanloop naar de wedstrijd zagen, zag het daar niet naar uit. ‘Oeps, dat zal toch niet?’ Maar goed, Jans beslist. De 600 fans van FC Utrecht en tientallen supporters in andere vakken, dachten er net zo over. ‘Utrecht wakker worden!’

Opvallend, de lange zijde van een vak zat vol met naar later bleek FC Utrecht-supporters. Kijkend naar de achterzijde van het doel waar ook het uitvak zit was een volledig lege tribune. Daar hadden makkelijk nog een paar honderd FC Utrecht-fans plaats kunnen nemen. Vanuit Waalwijk was de interesse in het hele stadion erg matig. Waarom dan niet nog enkele honderden kaarten in de verkoop doen? FC Utrecht is hot, supporters willen het succes mee maken. Zij zullen net als wij op zoek gaan naar de mogelijkheden om bij de wedstrijd aanwezig te zijn.

Tekst loopt door onder afbeelding

Klantvriendelijk

Ondanks mijn seizoenuitkaart pis ik te vaak naast de pot. Uitverkocht. In Waalwijk gingen beveiligers in discussie met de combi-ontduikers. En warempel, ze mochten plaatsnemen in het lege vak achter de goal. Een hele goede en klantvriendelijke actie. Prima!

De eerste helft was het aanzien niet waard. Met name Horemans had zijn dag niet. Het resultaat was 1 – 0 voor RKC. En dat binnen twintig minuten. FC Utrecht was het kwijt en speelde als een kip zonder kop. Jans zal best wel ingrijpen dachten wij. En hoe; vier wissels en binnen 25 seconden was er resultaat. Haller maakte de 1 – 1. FC Utrecht kwam meer en meer in de wedstrijd. Haller gaat door met wat we van hem verwachtten. Het leverde een penalty op. De Fransman maakte zijn tweede doelpunt. 1-2 en dat was ook de eindstand. Gelukkig was er geen verlenging. We zijn door naar de kwartfinale.

Tekst loopt door onder afbeelding

Tip

Hopelijk komt er nu weer eens een thuiswedstrijd. Wij willen als tip aan Ron Jans meegeven om altijd te starten met de sterkst mogelijke opstelling. Een stuk professionaliteit. Geen enkel risico nemen. We maken stappen vooruit. Zeker op sportief gebied. De beste spelers moeten spelen. Hoe jammer dat dan ook maar is voor een aantal anderen.

Aanstaande vrijdag vanaf 17.00 uur de loting. Als blijkt dat FC Utrecht een uitwedstrijd speelt, hebben we ook een boodschap voor de club; graag het maximale aantal kaarten. Dat kan een hoop gedoe schelen. Zaterdag komt AZ Alkmaar naar de Galgenwaard. Het gevecht gaat door voor plaats drie. De Galgenwaard is wederom uitverkocht. Een weerzien met Haller. Laat het een feest worden. Hopelijk nu wel met Haller in de basis.