Ben ten Boden over FC Utrecht: ‘Onnodig puntverlies’

De trip naar Sevilla hakte er wel fors in. Het deed mij besluiten om de wedstrijd thuis te kijken. Dat was wel even wennen. Al liggend op de bank, kijkend naar ESPN. Mijn vrouw dacht er het zijne van. De jaren gaan tellen, hè? Gevat als altijd. Het kijken voor de tv is en blijft wel minder. Maar goed, de beelden waren duidelijk.

Ik zag een wederom een prima FC Utrecht. Zo konden we prima zien hoe Cathline zijn vaardigheden omzette in een prima goal. FC Utrecht behoudt het initiatief en is de bovenliggende partij. Didden had de boel op slot moeten gooien met een prima kans. We gingen rusten met 1 – 0.

Na de rust David Min voor de ploeterende Haller. Haller die naar de Afrika Cup gaat, Min moet een operatie ondergaan, en opeens… Ohio weer in beeld. Hij scoort erop los. Jans heeft de deur weer geopend. Maar Ohio moet dan niet geblesseerd worden, anders hebben we de unieke situatie dat we 0 centrumspitsen hebben. Dani De Wit wellicht als noodverband, maar dat is niet ideaal. Zuidam zal dat ook wel weten en zal in de winterstop beslagen ten ijs komen. Het kan het verschil maken tussen wel of geen Europees ticket aan het einde van de rit. Een spits die direct inzetbaar is en het net weet te vinden.

Na vijf minuten is daar de 0 – 2. Wat een heerlijk doelpunt van Zechiel. Dat kon niet meer mis. Maar toch, een kwartier voor tijd de 1 – 2. En even later zelfs de 2 – 2! Dan Min ook nog met een niet te missen kans even voor tijd. Dat liet wederom zien dat er een spits van niveau bij moet komen. We verliezen twee punten. Het is aan Barkas te danken dat we toch nog een punt meenemen de bus in.

We blijven vijfde. Aanstaande zondag Twente thuis. Die moeten we op afstand houden. De Galgenwaard is er klaar voor. Vier dagen later komt Nottingham Forest op bezoek. Neem aan dat FC Utrecht Hans van Breukelen als eregast heeft uitgenodigd. Zo kan hij ook ervaren dat FC Utrecht de eerste drie punten kan bijschrijven.

Ben ten Boden