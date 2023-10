Ben ten Boden over FC Utrecht: ‘Onvoorwaardelijk FC Utrecht’

Het spandoek aan de zuidtribune was voor de spelers duidelijk zichtbaar bij opkomst. ‘Onvoorwaardelijk’; zo luidde de tekst en dat kwam aan. We hebben een prima wedstrijd gezien van FC Utrecht. Een wedstrijd zoals velen het graag zien in de Galgenwaard. Er is met passie en strijd gespeeld. Ook de door Ron Jans gevraagde support was aanwezig. Ik moet ver terug in de tijd gaan wil ik mij zo’n heksenketel herinneren in de Galgenwaard.

Jans had zelf ook actie ondernomen. Hij had maar liefst zes wijzigingen doorgevoerd in het team. Het eerste kwartier gebeurde er niet zo heel veel. Beide clubs wilden niet volle bak gaan. Het was aftasten en zoeken. Barkas had niet veel te doen en daar waar nodig, redde hij knap. Met ruim een half uur op de klok, bleef het een schaakspel. Beide teams leken bang om te verliezen. Plots kreeg Ajax 10 minuten voor rust een grote kans, maar gelukkig kwam de bal naast het doel. Maar dan, even voor rust, een fout van Ajax-speler Sosa. Flamingo wist er wel raad mee en pats, 1 – 0 voor FC Utrecht.

De Galgenwaard ontplofte door de prima goal van Flamingo. We gingen met 1 – 0 de rust in. Altijd lekker. We zeiden nog tegen elkaar dat Ajax de tweede helft wel meer zou moeten proberen. Daardoor zou voor FC Utrecht de ruimte komen om de eventuele 2 – 0 te maken. En na amper drie minuten was daar inderdaad de 2 – 0 door Mike Van Der Hoorn. Dit op advies van de VAR. En weer een waanzinnig enthousiasme vanaf de tribunes. Topsupport. Enkele minuten later een borstgoal van Ajax. Dat mag natuurlijk niet gebeuren. We moeten er fel op klappen, zeker tegen Ajax. FC Utrecht was het even kwijt. En binnen drie minuten werd dan ook de 2 -2 gemaakt. ‘Daar gaan we weer’ was onze eerste reactie. En we kregen gelijk. Ajax kwam op 2 – 3 voorsprong door een penalty. Jans greep direct in en voerde drie wissels door.

Dat had direct resultaat want Jens Toornstra maakte de 3 – 3. Hij werd de laatste weken verguisd, maar nu was hij weer de held. Het kan verkeren. FC Utrecht bleef er bovenop zitten, waardoor Ajax het lastig kreeg. De Galgenwaard stond vol achter het team. Mooi om mee te maken. Lidberg kreeg een ultieme kans op de genadeslag, maar hij was niet koel genoeg. Lidberg zal echt beter moeten worden. Direct daarna werden bekertjes op het veld gegooid, waardoor er een moment van staken was. En na tien minuten weer verder. Waardeloos. Maar goed, de 4 -3 was er toch. Gemaakt door Fraulo met een mooie stift. De Galgenwaard in vuur en vlam op een positieve manier.

Tekst loopt door onder afbeelding

Vleiende boodschap

Helaas werd daarna weer een beker op het veld gegooid, maar de spelers weigerden het veld te verlaten. En gelijk hadden ze. Die onzin moet stoppen om voor een bekertje de wedstrijd te staken. Er was eigenlijk geen wanklank in het stadion en dan voor dit tweemaal naar binnen? De Bunnikside had nog een vleiende boodschap voor Jan Smit aangaande het terugsturen van de 400 supporters een week geleden. De spanning in het stadion was voelbaar. De minuten tikte tergend langzaam weg. De Galgenwaard ging er weer vol achter staan. En bam! Einde wedstrijd. FC Utrecht drie oh zo belangrijke punten. ‘Helemaal niets in Amsterdam’, klonk uit duizenden kelen.

FC Utrecht op weg naar boven. Het was na veel kommer en kwel feest in de Galgenwaard. De fans in extase. Volwassen mannen elkaar knuffelend na afloop. Een verdiende overwinning. Gemaakt door wat we graag zien in de Galgenwaard. Jans en zijn team weten nu dat het kan. Volgende week zaterdag in Sittard tegen Fortuna de weg vervolgen. We zijn er weer bij. Ondanks een waardeloos tijdstip van 21.00 uur. Daarna drie thuiswedstrijden. Zondag 12 november tegen 22.00 uur weten we waar we staan. Ik ga uit van de twaalfde plek en door in de Beker.