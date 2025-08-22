Ben ten Boden over FC Utrecht: ‘Oostblok’

Het vorige duel in Mostar heb ik moeten missen wegens vakantie, maar nu mochten wij een volgend avontuur meemaken. Net als slechts 153 supporters. Dat viel enorm tegen. En waar waren de Ultras? Ze zullen wel hun redenen hebben, maar ze waren op één hand te tellen. Het was te merken in de apenkooi waarin we terechtkwamen. Oostbloktijden. De fans deden wel hun best om er een mooi duel van te maken.

Natuurlijk, Haller. Wat een grootheid. Miljoenen laten liggen om nog een jaar bij de FC te voetballen. Zeer bijzonder. Mostar was geen Shisinau of Genève, maar we hebben ons weer prima vermaakt.

Bij aankomst bij het stadion een forse politiemacht. Die was voorbereid. De Ultras van Mostar hebben een kort lontje, maar alles verliep zoals het hoort.

FC Utrecht weer met Min in de spits. Gelukkig pikte hij zijn doelpunt weer mee. FC Utrecht was op papier beter en de gehele wedstrijd bleek dat ook. We maakten ons geen enkele zorgen, zeker na de 0 – 2, wederom door Jensen. En ondanks de donkere wolken die boven het stadion tot ontwikkeling kwamen en in de rust tot ontploffing kwamen. Poncho’s werden in het uitvak uitgedeeld. Prima service. Bliksemschichten deden ons vrezen. Wellicht een staking? Maar gelukkig, de wedstrijd kon worden uitgespeeld.

Alweer uitverkocht

Haller mocht ook nog minuten maken. Hopelijk komt Haller snel op niveau. We hebben hem hard nodig. De pijntjes blijven toenemen en zondag wacht alweer een thuiswedstrijd.

Inmiddels is ook het duel voor aanstaande donderdag alweer uitverkocht! Ik ga ervan uit dat FC Utrecht de poulefase gaat halen. Dan is op vrijdag de loting. De agenda’s liggen klaar. Bijna alle mogelijke speelsteden zijn uitgeplozen hoe te gaan en natuurlijk tegen de beste voorwaarden.

Stilletjes blijven we hopen op Glasgow Rangers. Dan nodigen wij Michael Mols uit om mee te gaan. Het zou wat zijn. En oh ja, zondag thuis in de Galgenwaard tegen Exselsior. Er zijn nog kaarten. Jans moet de boel met zijn staf weer opfrissen. Een volgend puntverlies zou niet handig zijn.