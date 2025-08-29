Ben ten Boden over FC Utrecht: ‘Party Time!’

De wedstrijden tegen Zrinjski Mostar hebben aangetoond dat FC Utrecht een uitstekende prestatie heeft geleverd. In de volle Galgenwaard kon het niet misgaan. Zeker met een 0 – 2 uitoverwinning. Een prachtige corteo voorafgaande aan de wedstrijd deed de sfeer nog meer stijgen.

De fans hadden er zin in. Ook de fans van Zrinjski. Vuurwerk en een aanval op stewards van FC Utrecht in het bezoekersvak. FC Utrecht leek met bibberende knieën te spelen. De mannen van Zrinjski schuwden het aanpakken niet. Maar ook sportief deden ze het goed. David Min werkte zoals altijd keihard. Maar dan wel even schrikken. Jensen plat op de grond. Waarschijnlijk een hamstringblessure. Zeer sneu voor hem. Kan hij ook het Deense elftal vergeten. FC Utrecht bracht niet veel. Lieten Zrinjski het initiatief. Maar eens zien hoe de tweede helft zou beginnen door FC Utrecht.

Dat begon best goed. Min had moeten scoren. Niet veel later; Haller voor Min. Het balbezit is veelvuldig voor Zrinjski. Best wel irritant. Wat nu als toch de 0-1 valt? We keken veel naar de klok. We snakten naar het laatste fluitsignaal. Dat kwam na ruim 5 minuten blessuretijd. Het werd party time. Zelden zo’n geweldige, feestelijke interactie tussen spelers/staf en supporters meegemaakt. Wat waren we blij. We gaan onze Europese tripjes weer viermaal beleven. Thuis ook nog eens vier. Er zal wel gewaakt moeten worden voor oververmoeidheid. Zondag wacht alweer PEC Zwolle uit. Zou Karouani erbij zijn? Vandaag tevens de loting. Dan iets later de speeldata en tijden. De fans krijgen het er maar druk mee.

Nieuwe algemeen directeur

Edo Keuning, wie kent hem niet, zal per 1 september het stokje overnemen van de Algemeen Directeur Thijs van Es. Die zag ik niet aankomen. Ik snap dat Van Es wel genoeg heeft van het meestal hectische en onvoorspelbare wereldje betaald voetbal. Je moet een sterke persoonlijkheid hebben en veel op je hoede zijn.

De afgelopen maanden heb ik regelmatig met Keuning van gedachten gewisseld en hem diverse voorstellen gedaan om het nog aangenamer te maken in de Galgenwaard. Maar ook hoe om te gaan met supporters. Dat was in zijn geheel een grote teleurstelling. De man ontbeert voortschrijdend inzicht, medemenselijkheid, empathie en professionaliteit. Zijn aantreden is een groot risico voor de club. Ik hoop dat ik het mis heb en de club in de vaart der volken dat blijft doen waar Van Es in hoge mate verantwoordelijk voor geweest is. Om dat te evenaren, moet je van goede huizen komen.