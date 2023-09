Ben ten Boden over FC Utrecht: Pompen of verzuipen

We waren goed gemutst maar we kwamen al binnen 35 minuten bedrogen uit. En dat na een prima wedstrijd tegen Heracles Almelo. Dan zou je toch denken dat het bij de mannen wel snor zou zitten tegen laagvlieger NEC.

Wat de mannen in de eerste helft lieten zien, was erg matig. Een spelbeeld dat we de afgelopen periode veel te veel gezien hebben. Het uitpuilende uitvak kon er ook weinig aan veranderen. FC Utrecht was namelijk doof geworden voor de steun die uit de honderden kelen te horen was. Verdedigend ging er ook weer het een en ander mis. Daar bovenop nog een zieke Barkas en de 2 – 0 ruststand was een feit. Volkomen verdient overigens.

In de rust moest Ron Jans de boel weer op scherp zetten. Een 2 – 0 tegen NEC is niet onoverkomelijk. Het ging even goed, maar na een wereldactie van Marc van de Maarel was daar de 3 – 0 door niemand minder dan Bas Dost. FC Utrecht probeerde het nog wel, maar het was onvoldoende om het tij te keren. Ik zal er verder geen woorden aan vuil maken. FC Utrecht op de zestiende plaats! Welgeteld drie punten uit zes wedstrijden. Niet dat ik mij zorgen maak, maar we moeten wel snel weer punten gaan pakken en dat kan ook.

Topprestatie

Te beginnen aanstaande zaterdag tegen Almere City. Tijdens deze pot mag je de punten echt niet uit handen geven. Daar gaat het nu even om. Een week later de uitwedstrijd tegen Volendam. Ook daar zal een topprestatie nodig zijn. Opvallend dat de kaartverkoop voor de supporters van FC Utrecht nog niet bekend is. Na Volendam staat de immer beladen wedstrijd tegen Ajax in de Galgenwaard op het programma. Drie wedstrijden zeven punten. Dan komen we weer aardig richting het linker rijtje.

Voor de beker hebben we het getroffen. Zowaar een thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk. Maar eerst aanstaande zaterdag tegen Almere City. Zij hebben 18 doelpunten tegen. Dat moeten er straks over de twintig zijn. Seuntjens, Romeny en Lidberg, het is mij om het even. De goals moeten er komen. Met alle respect voor Pastoor en zijn mannen, maar FC Utrecht moet erop en erover. Het is broodnodig. Het zal de Galgenwaard goed doen. Aan het einde van het jaar zal het stadion in handen zijn van FC Utrecht. Aldus Frans van Seumeren. Eindelijk, nog meer ruimte voor financiële mogelijkheden. Komt ook dat uiteindelijk helemaal goed.