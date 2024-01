Ben ten Boden over FC Utrecht: ‘Sensatie in de Galgenwaard’

Vooraf gokten wij op een gelijkspel maar dan moest wel alles meezitten. In de wederom goed gevulde Galgenwaard en de uitstekende grasmat moest FC Utrecht het aanstaande record van PSV tackelen. De machine uit Eindhoven leek niet te stoppen en dat bleek al in de eerste acht minuten van de wedstrijd.

De eerste kans voor PSV werd benut en het stond direct al 0 – 1! Dat was balen. Er spookte en oorwassing door onze gedachten maar niets was minder waar. Binnen een half uur was daar Lammers met een goede kans. Helaas werd het geen goal. PSV speelde zoals we hadden verwacht met klaagmuur Luuk de Jong voorop. Het beïnvloede ook de scheidsrechter Kooy. Er was geen touw aan vast te knopen waarom Kooy bepaalde beslissingen nam. Hoongelach vanaf de tribunes.

Net voor rust was daar Lammers met de 1 – 1 op zijn voeten. Een prima redding van Benitez voorkwam echter het doelpunt. Niet geheel ontevreden keken we terug op de eerste helft. We zaten nog in de wedstrijd. In de tweede helft was daar een nog fanatieker en beter FC Utrecht. Dat resulteerde in een prima rendement voor Boussaid. Een niet te missen kans en daar was dan wel de 1 – 1. Niet veel later lag zelfs de 2 – 1 voor het grijpen maar helaas kopte Ter Avest op de lat.

Compliment

Boussaid gaat met de week beter spelen. Mooi om te zien. Het vertrouwen bij FC Utrecht groeide en groeide. De drie punten waren dik verdiend geweest. Een kwartier voor tijd schoot Lozano van PSV een bal tegen de onderkant van de lat. Daarna enkele wissels bij beide teams maare dat mocht niks meer baten. FC Utrecht heeft dik verdient een punt over gehouden tegen de machine uit Eindhoven. Dat is een groot compliment waard.

Nu op naar de uitwedstrijd tegen Excelsior en dan twee thuiswedstrijden tegen Volendam en Fortuna. Dat zal toch een punt of zeven op kunnen leveren? Dit zeg ik op basis van de prestaties tegen PSV. Dan komen we snel in het linkerrijtje terecht.

Leliendal

Yannick Leliendal is door Jans uit de selectie verwijderd. Op dit moment is bij mij niet bekend waarom. Maar Yannick kon ons wel bekoren. Een prima speler met een prima mentaliteit. Daar dachten wij nog veel plezier aan te beleven. Is het de zaakwaarnemer die Yannick het hoofd op hol brengt. Is het Yannick zelf die de financiële koe bij de horens vat? Zo’n talent en dan uit de selectie gezet. Dat belooft niet veel goeds. Juist nu er mooie wedstrijden aankomen zou Yannick van waarde kunnen zijn. Het is een talent met een goede wedstrijdmentaliteit. Waar is het mis? Het zal de komende tijd wel duidelijk worden. Hopelijk zal het mee vallen en komt het snel goed.

Onrust in de selectie kunnen we niet gebruiken. Jans zal ook wel weten wat hij doet. Hij heeft de machine uit Eindhoven getackeld en is bezig om van FC Utrecht een goed geoliede machine te maken. Ruis op de lijn kunnen we daarom niet gebruiken. Zeven punten uit drie wedstrijden. Ik teken ervoor.