Ben ten Boden over FC Utrecht: ‘Sittard bedankt!’

Het moet gezegd: Fortuna Sittard, de gemeente Sittard en FC Utrecht verdienen een groot compliment. Het ontvangen van de vele FC Utrecht supporters die buiten het bezoekersvak aan kaarten waren gekomen, kregen toegang in vak B. Het resulteerde in een uiterst gezellige sfeer over en weer.

Ook de catering van vak B maakte overuren. Extra vaten bier werden aangevoerd. We hebben de busreis goed ervaren. Of het voor herhaling vatbaar is, zal de toekomst uitwijzen. Al met al 10 uur besteed aan ons daggie. Het ‘Sittard bedankt’ klonk veelvuldig.

FC Utrecht speelde met een aantal niet-basisspelers. Opvallend waren ook een aantal oud-Bunniksiders. Het is te hopen dat zij ook vaker aanwezig zijn. Branderhorst in de goal. Prima gedaan. Min mocht ook weer eens zijn opwachting maken. Haller op de bank.

Het was niet hoogstaand wat er op het veld gebeurde. Karouani met een pegel op de paal. Het hoogtepunt in de eerste helft. Na de rust geen Min meer. Ohio kwam in zijn plaats. Min speelde weer een ongelukkige eerste helft. Ohio deed het niet veel beter. Ook Toornstra kwam.

‘Nog 1 nog 1’, zongen de fans. Een boodschap naar Zuidam om Jens nog een seizoen binnenboord te houden. Dat zal ook moeten gelden voor Aaronson. Uiteindelijk bleef het 0-0. We hadden er vrede mee.

Het feest bij de Galgenwaard in de avond was leuk. Maar toch, ik vind een boottocht c.q. een bustour veel en veel interessanter. FC Utrecht leeft ontzettend. Presenteer je op grootste wijze. Wellicht beren op de weg vanuit het stadhuis? De relatie niet op het spel zetten vanuit FC Utrecht? Ik kan mij de bus- en boottochten nog goed herinneren. Duizenden fans langs de route. FC Utrecht marketing. Seizoenkaarten vliegen de deur uit. Galgenwaard meer en meer uitverkocht.

Europa komt eraan. Op woensdag 18 juni is de loting. 24 en 31 juli de wedstrijden. Ik denk dat met name de uitwedstrijd een armada aan fans op de been kan brengen. Aan FC Utrecht de schone taak om er vooral sportief klaar voor te zijn, maar ook zeker op het gebied van het aantal kaarten. Goed georganiseerd, voldoende en top geregeld. Supporters willen erbij zijn, en komen indien nodig wel aan kaarten. We gaan ons vijfenvijftigste seizoen in. Daarom: het leven is voor even, FC Utrecht voor altijd.