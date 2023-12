Ben ten Boden over FC Utrecht: ‘Snakkend naar de winterstop’

Aangekomen bij de Galgenwaard viel het gelijk op; de Kerstmarkt aan de kant van de Cityside trok veel bekijks. De diverse kraampjes werden goed bezocht en de catering deed prima zaken. Omdat het stadion bijna uitverkocht was, vertrokken we eerder van huis. Op zich natuurlijk prima een uitverkocht huis, maar of we een hoop ouders met kinderen terugzien valt te betwijfelen.

FC Utrecht speelde een eerste helft en die bestond niet uit veel hoogtepunten. Desalniettemin maakte Jensen binnen een half uur de 1 – 0. Net voor rust een oerdomme actie van de verder wederom onzichtbare Seuntjens. Het huwelijk van Seuntjens en FC Utrecht is op zijn zachts gezegd niet gelukkig. Seuntjens veroorzaakte opzichtig een penalty. Kramer mocht hem nemen en Barkas weer de held door de bal tegen te houden. Maar dan, VAR en penalty overnemen. Voorwerpen op het veld en staken. Kap toch met dat gooien. Het was al koud genoeg in het stadion. Kramer wist wel raad met zijn tweede kans. We gingen de rust in met de 1 -1. Alle tijd om het veld eens te bekijken.

Amsvorde uit Amersfoort speelt op een beter veld dat het knollenveld waar FC Utrecht op moet spelen. Was het niet vorig jaar zomer dat FC Utrecht aankondigde een investering te doen om zo een innovatief hybride voetbalveld aan te leggen waar we jaren mee vooruit konden? Nou, ik denk dat het veld nu al aan vervanging toe is!

Over de tweede helft kunnen we kort zijn. Dramatisch. En natuurlijk de schrik toen Arzakan met brancard van het veld moest. Hopelijk gaat het goed met hem. FC Utrecht pakt de puntjes en is al langer ongeslagen. Dat is positief. Maar er moet scorend vermogen bij. Wellicht heeft Michael Mols nog wel een goede tip voor Zuidam. Of…

Feyenoord

Aanstaande woensdag naar de Kuip. We blijven positief. We hebben wel voorzorgsmaatregelen genomen. Gezien de binnen no time uitverkochte bus combi, reizen we per trein. Geen files heen en terug. Het kon overigens nog wel eens een latertje worden voor de busreizigers. Met een verlenging en eventueel penalty’s, kan het zomaar 01.00 uur worden eer de bussen terug in Utrecht zijn. En dan nog naar huis. Maar goed, bekerwedstrijden zijn wedstrijden op zich. Ik meen ook iets met Spakenburg. Als Jans een getergd FC Utrecht weet klaar te stomen dan kan er iets moois gebeuren. Ja ik weet het, de Kuip heeft iets magisch. En Arne Slot heeft Gimenes. Wij hebben uh… nou ja we gaan het zien.

Zuidam zal best wel in de winterstop dat halen wat nodig is. Hopelijk zullen de ruim duizend FC Utrecht-supporters het naar hun zin hebben. De plaatselijke politie weet nog wel eens het vuurtje eenzijdig op te stoken om daarna een forse brand te creëren. Het balletje in de bak voor de volgende ronde. Wellicht een thuiswedstrijd. Het is een beetje hopen tegen beter weten in. Voor de competitie zal in het nieuwe jaar de eerste thuiswedstrijd direct heel lastig zijn. PSV komt dan op zondag 21 januari naar de Galgenwaard. Alle reden voor een uitverkocht huis. Halve seizoenkaarten zijn te koop. Ik raad het u allen van harte aan. Dan maken velen wellicht een sensatie mee deze wedstrijd. Onze nieuwe spits met twee doelpunten. Maar eerst de Kuip op stelten zetten. Dan even op pauze en hopelijk een kort trainingskamp in zonnige oorden. Hebben wij ook weer een uitje.