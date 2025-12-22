Ben ten Boden over FC Utrecht: ‘Sterker uit de winterstop komen’

Het was een mooi en respectvol moment in de Galgenwaard. 23.000 aanwezigen waren stil voor de overleden Bert Peters. Ook de PSV-fans toonden hun respect. Op de Bunnik Side, maakte ze er een kwartier van. Uiterst voorzichtig klonk er enige support naar het elftal. Er schijnt weer wat gedoe te zijn. Ik kan de vinger er niet achter krijgen, maar nu de tijd om het op te lossen. Honderd procent support voor de club.

Van mijn part weer die boxen rond het veld, om zo die unieke sfeer weer terug te brengen in de Galgenwaard. Want dat zal in januari zeer hard nodig zijn. Opvallend was wel, stewards spraken eindelijk supporters aan om niet te roken op de City Side. Niet dat het veel hielp, maar het begin is er.

Vandaag tegen PSV hebben wij een prima FC Utrecht gezien. Na een half uur, Horemans tegen de paal. Iets later de 1 – 0 door Van der Hoorn. De grensrechter dacht er anders over. Maar nu de VAR in ons voordeel. Prima goal van Mike van der Hoorn. Daarvoor was het wel PSV die de lakens uitdeelde. Met 1 – 0 de rust in.

In de tweede helft zette PSV een tandje bij. Dat had succes. Binnen tien minuten de 1 – 1. FC Utrecht moest terug. Het verschil werd zichtbaar. PSV, kwaliteit en kwantiteit. Het was Rodriquez, die FC Utrecht op 2 – 1 had kunnen zetten. Direct daarna de 1 – 2. Even niet bij de les en bam. Het laatste kwartier poogde FC Utrecht met alle middelen de gelijkmaker erin te rammen. PSV kwam met tien man te staan. Karouani liet de fans juichen. Die zagen de 2 – 2. Maar helaas, Hans Klok zag het anders.

Zijnet. Karouani, we zijn hem kwijt. Heel jammer, maar wel begrijpelijk. Het zullen wel wat miljoenen zijn. Direct te investeren in een spits van niveau. Daar zit nog steeds de pijn. We staan vier punten achter plaats 5. Daar zullen we moeten eindigen. Dan is er weer Europees voetbal.

Het nieuwe jaar, NEC uit en dan Volendam thuis. Ik teken voor vier punten. Wel afhankelijk van wat Jordy voor elkaar gaat krijgen inzake de spitspositie. De Wit is een noodverband. Dat kan je niet structureel gaan doen. Dan ook nog Genk en Celtic voor de eer. De Europese wedstrijden hebben dit FC Utrecht sterker gemaakt. Andere intensiteit en kwaliteit. FC Utrecht weet dus wat er gevraagd gaat worden Europees. Die stap zal nog genomen moeten worden. Maar ook de 3 wedstrijden in een week.

Het is aan Jans en zijn staf om die stap voorwaarts te zetten. Dat moet ook zichtbaar zijn op 13 januari. De bekerwedstrijd tegen FC Twente. Hopelijk ook in een uitverkochte Galgenwaard. De weg naar Europees voetbal kan ook als we de beker winnen. Sterker uit de winterstop komen. Een topfit team en een spits die naam gaat maken. Supporters op de Bunnik – Side, die weer keelpijn krijgen in plaats van te zwijgen. Fijne feestdagen en een mooi en fantastisch Europees 2026!

Ben ten Boden