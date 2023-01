Ben ten Boden over FC Utrecht: Stop Politie!

Ondanks het verbod voor FC Utrecht supporters om af te reizen naar Enschede, was het toch gaan het kriebelen. Via een bevriende relatie kregen wij op uitnodiging de kaarten opgestuurd. Omdat de plaatselijke veldwachters op scherp zouden staan, kozen wij ervoor om met de trein af te reizen naar Enschede Kennispark.

Dit station is pal voor de deur van de Grolsch Veste. Idealer kan haast niet. En nog wel rechtstreeks met de Intercity vanuit Utrecht. Echter, net voor vertrek kregen we een melding dat het treinverkeer tussen Deventer en Rijssen was stilgelegd door een aanrijding met een persoon. De verstoring zou tot 15.00 uur duren.

Omdat er nog tijd genoeg was, besloten we de auto te pakken om toch nog op tijd in Enschede te zijn. Onderweg kwamen wat oude verhalen van vele jaren terug, toen er in Enschede een fuik was opgezet omdat ook toen FC Utrecht-supporters op eigen vervoer geen toegang kregen tot de gemeente Enschede. We hielden ons keurig aan de snelheid en de gordels waren om. Tien kilometer voor Enschede plots 2 motorrijders van de politie. Eentje voor en eentje achter onze auto. ‘Stop volgen’ gaf de eerste motorrijder aan. Het zal toch niet? En jawel, rijbewijs of andere ID tonen.

”Wij krijgen via de automatische nummer plaat herkenning door, dat dit kenteken gekoppeld is aan FC Utrecht-supporters”. Aldus de agent op de motor. Waar gaat u naar toe? Wij gaan naar Osnabrück. Ok, dan zullen wij jullie begeleiden tot aan de A1 en zitten jullie gelijk op de goede route. Na tien minuten zaten we inderdaad onder begeleiding op de route naar Osnabrück. Met een vriendelijk gebaar namen we afscheid.

Wat nu vroegen wij ons af? Dan maar naar Hengelo om daar de bus of taxi te pakken. Weer 10 minuten later bereikten we de stadsgrenzen van Hengelo. En daar waren ze weer. Dezelfde twee motorrijders. Weer volgen. Daar de nadrukkelijke aanwijzing gekregen om niet binnen de stadsgrenzen van Enschede te komen. ”Nee, natuurlijk niet, we hebben net besloten om wat te gaan eten in het Preston Palace Hotel in Almelo”. Een eet smakelijk kon er nog net vanaf.

Het hotel ligt vlakbij het station van Almelo. Daar bekeken we eerst nog even de vertrektijden van de trein van Almelo naar Enschede Kennispark. De aankomst was 14.50 uur. Twintig minuten na aanvang wedstrijd. Dat is te doen. Voor de zekerheid wel even advies ingewonnen bij onze advocaat. Gelukkig nam hij de telefoon op. Het advies was duidelijk. Ga naar huis. Het bespaart je een hoop zorgen. Jullie komen aan op een leeg terrein. Dat valt op. Jullie kenmerken zullen bekend zijn. Uiteindelijk vertrokken we naar een horecagelegenheid buiten Enschede. Telefoon bij de hand en kijken. Na de 2 – 0 waren we er klaar mee. Snel naar huis.

Het zien van FC Utrecht had het gewonnen van de actuele situatie. Gelukkig waren andere FC Utrecht-fans wel aanwezig in het stadion. Anoniem en waarschijnlijk zonder een bepaalde kentekenregistratie. Het blijft voor ons uiterst vreemd dat een kenteken gekoppeld is aan een bepaald supportersschap. Voor ons een wijze les voor de wedstrijd in Arnhem. Een huurauto of toch weer het openbaar vervoer. We hebben dit keer ons verlies gepakt, het kan gebeuren, vele malen zijn we de dans ontsprongen. We zullen nog inventiever en scherper moeten zijn. De liefde voor de club overstijgt de draconische maatregelen om uit-supporters te weren. Woensdag in de Galgenwaard. FC Utrecht – Excelsior om 21.00 uur. Er zijn nog….. kaarten.