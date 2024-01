Ben ten Boden over FC Utrecht: ‘Tijd om toe te slaan’

Na het huzarenstukje tegen PSV, wachtte Excelsior. Natuurlijk is het een niet te vergelijken wedstrijd, maar wat we de eerste helft voorgeschoteld kregen was niet beste. In het uitverkochte bezoekersvak dachten ze er het zijne van. Was dit echt de ploeg die de Galgenwaard tegen PSV in vuur en vlam zette?

Niet dat Excelsior er alles aan deed om er een wedstrijd van te maken, maar FC Utrecht had er veel meer tegenover moeten stellen. Pas na een half uur kwam de eerste kans voor FC Utrecht, maar Fraulo faalde. Vanwege de kou vielen we niet in slaap.

In de tweede helft hoopten we op meer spektakel en daar hoefden we niet al te lang op te wachten. Toornstra tekende namelijk voor de 0 – 1, maar oh oh oh, na amper twee minuten was daar, vanwege onder meer de kinderlijke opstelling van de verdediging van FC Utrecht, alweer de 1 – 1.

Daarna probeerden beiden teams voor de overwinning te gaan. FC Utrecht had heel veel mazzel met een bal van paal naar paal. Barkas voorkwam erger. We waren blij dat scheidsrechter Van Boekel voor het einde floot. Weer niet gewonnen. Dan ook maar niet verliezen. Het bekende riedeltje. FC Utrecht is al langere tijd ongeslagen. Die credits krijgen ze, maar het tij zal toch moeten keren. Plaats dertien is nog steeds uitkijken geblazen.

Tekst loopt door onder afbeelding

Punten pakken

De komende twee weken komen Volendam en Fortuna Sittard naar de Galgenwaard. Als FC Utrecht zich kan herpakken en het niveau kan halen zoals hij dat tegen PSV heeft laten zien, dan schrijf ik vast zes punten bij. Het linkerrijtje. Ron Jans moet de boel op scherp krijgen en dan niet zoals tegen Excelsior. Na de wedstrijd tegen Fortuna Sittard, volgt een uitwedstrijd tegen FC Twente. Dus het belang mag duidelijk zijn.

De komende twee thuiswedstrijden zes punten pakken. Het zal het vertrouwen goed doen. Positief verrast waren wij vanwege de komst van Tim Handwerker. Een Duitser. Die weet wel van wanten. Het betekent wel het einde van Yannick Leliendal. Een talent in wording. Helaas gesneuveld in zijn missie. Maar eens zien waar hij zijn kunsten verder mag vertonen. Aanstaande zondag 14.30 uur FC Utrecht – Volendam. Ik verbaas mij niet als er toch weer ruim 20.000 toeschouwers aanwezig zijn. Aan de fans zal het dus niet liggen. Nu de grasmat nog.