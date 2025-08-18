Ben ten Boden over FC Utrecht: ‘Tik op de neus’

We hadden het zeker niet zien aankomen. FC Utrecht verkeerde in goede vorm en met alle vertrouwen. Wel komen de pijntjes in beeld en Barkas was de volgende die Sparta aan zijn neus voorbij moest laten gaan. Wel was Brouwer een prima vervanger. Ohio mocht weer naar de bank. Dani de Wit vanaf de aftrap. Het zal het vertrouwen van Ohio geen goed doen. Maar zo zit de voetbal wereld wel in elkaar.

FC Utrecht begon redelijk. Hadden het initiatief en van Sparta viel niet veel te duchten. Maar toch, binnen het half uur de 1 – 0 voor Sparta. Een domper. FC Utrecht moest de rug rechten. Jensen met een uitgelezen mogelijkheid. Het volle uit vak sprong al de lucht in. Tevergeefs. Een kopbal die in de hoek had gemoeten in plaats van recht in de handen van de keeper. Wel leuk om Jens Toornstra weer eens te zien voetballen. Was niet opvallend, maar deed goed mee.

In de rust dachten we er het zijne van. Is het programma te veel voor de mannen? Reizen, trainen en voetballen? Rodriques bleef achter in de kleedkamer. Even later volgde ook Jens Toornstra wegens een blessure. Een steuntje in de rug van de FC Utrecht-supporters. Dan plots de 1 – 1. Echter, de VAR kwam in beeld en keurde het doelpunt af. Maar dan toch de 1 – 1. Dani de Wit. We kregen weer hoop.

Diverse wissels volgde. Maar het was Sparta die het geluk aan hun zijde hield. Van der Hoorn ongelukkig met een bal tegen zijn arm. Hands! En penalty voor Sparta. En dat 2 minuten voor tijd. Sparta kwam op 2 – 1. FC Utrecht had niet veel tijd meer voor de gelijkmaker. En zo kwam het dus inderdaad neer op die ene zwaluw. Heel jammer.

Aanstaande donderdag mogen we herstellen in Mostar. De FC Utrecht-supporters zullen niet in grote getale aanwezig zijn. Als we de 350 halen, is het veel. Jammer. Maar goed, met ons vijven gaan we er het beste van maken. Een volgend avontuur naar Bosnië. Het is sportief geen onmogelijke opgave. En tevens goed maken wat jaren geleden is gebeurd. Zeker in de thuiswedstrijd die op 28 augustus in de Galgenwaard plaats zal vinden.

Het is warm in Mostar. Wellicht vliegen daar de zwaluwen over. Dat is ons geluk. Want met 1 zwaluw zullen wij het niet redden. Dan ook nog er midden tussendoor de thuiswedstrijd tegen Excelsior op zondag 24 augustus. Drie topwedstrijden in een week. Ik doe maar even geen voorspelling.