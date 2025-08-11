Ben ten Boden over FC Utrecht: ‘Top drie-waardig’

Ondanks dat het de eerste wedstrijd was in de competitie van het nieuwe seizoen, durf ik het wel aan. FC Utrecht zou in de top drie kunnen eindigen. Dat had vorig seizoen al gekund. Maar ja, Almere en Fortuna Sittard gooiden roet in het eten. Het Europese avontuur sterkt mij ook in mijn mening. Maar ook de kwaliteit van de totale selectie laat niets te wensen over.

Ruim op tijd zaten we op onze plek. Kijkend naar het luchtruim, kwamen er drie parachutisten binnenvliegen. Een van hun kwam de wedstrijdbal brengen. Net even later, onrust rond onze plekken. Geluidoverlast. Discussie en boze blikken. Een medewerker van FC Utrecht kwam de boel sussen.

In de rust werden, zoals het hoort, de handen geschud. FC Utrecht begon getergd. Heracles kwam bijna niet in het spel voor. De gretigheid van FC Utrecht wierp zijn vruchten af. Zechiel met de 1 – 0 net na een half uur. Een prima eerste helft na het tripje in Servette.

In de tweede helft een nog gretiger FC Utrecht. Daar was hij dan, David Min met zijn doelpunt. Wat leuk voor hem. Hij werkt zich de tandjes, maar het scoren ontbrak er nog aan. En spitsen, die moeten scoren. De Galgenwaard ging uit zijn dak. Spreekkoren richting Min. Wellicht is dit wat hij nodig had. 2 – 0. dat moesten de drie punten zijn. Jensen met de 3 – 0. Het kon niet op. En wat te denken van Engwanda! Die gaat alleen maar beter worden. David Min kreeg ook nog een prachtkans. Die had er wel in gemogen. Dani de Wit flikte het wel, en daar was de 4 – 0. Tijd voor Ohio. Hij kwam voor Min. Een staande ovatie voor Min die zijn weg lijkt te hebben gevonden bij FC Utrecht. Ook Bozdogan kwam weer eens tussen de lijnen. Het was weer genieten in de Galgenwaard. Ondanks de vakanties tegen de 22000 toeschouwers.

Aanstaande donderdag loopt de Galgenwaard wellicht vol. Weer een Europees feest. De marge van 1 – 3, kan FC Utrecht niet meer uit handen geven. Daarna Sparta uit. De grootte van de selectie in combinatie met de kwaliteit, zal zorgen voor goede resultaten. Dan wacht ook nog Mostar of Breidablik. Gaan er weer grote aantallen fans? Ik denk het wel. Mochten we door gaan, dan is er op het gebied van de kaartjes weer werk aan de winkel voor FC Utrecht. Bosnië of IJsland, FC Utrecht komt eraan!