Ben ten Boden over FC Utrecht: ‘Trots op FC Utrecht’

Aankomend op het fanplein, zag ik een van mijn favoriete Utrechtse artiesten, Rik Hoogland. Ook een op en top supporter. De sfeer zat er goed in. Wat erg opviel, de drukte. Ook bij supportersclub True Support. Inmiddels al 1600 donateurs. Ze groeien uit hun dakje. In de drukte, ook veel politie.

Er waren voorafgaand aan de wedstrijd wat schermutselingen tussen de fans van FC Utrecht en Lyon. Een fan van FC Utrecht moest naar het ziekenhuis. Maar, was weer op tijd terug voor de wedstrijd. En dat was maar goed ook. De sfeer was fantastisch.

FC Utrecht met Haller in de spits. Onder leiding van een Roemeense scheidsrechter knalde FC Utrecht er op. Er was niets meer te merken van verslapping. FC Utrecht ging vol voor de winst. Ondanks dat het niveau van Lyon, zeer acceptabel was. Ook Rodriquez komt er weer aan. Zo zien we hem graag. Binnen 5 minuten bijna de 1 – 0.

Dan een VAR moment, hands van Kluivert. De VAR was ons niet goedgezind. Na een half uur, onrust aan de zijlijn. Ron Jans pakt geel. Het laatste kwartier komt Lyon uit hun schulp. Direct 0 – 1, maar buitenspel. De rust om bij te komen. Net in de tweede helft, Haller bijna met de 1 – 0. FC Utrecht blijft fier overeind tegen Lyon.

De trainer van Lyon bracht vier wissels. De druk ging er op. Lyon werd de bovenliggende partij. Niet veel later de 0 – 1 met een schitterend doelpunt. Haller moest natuurlijk de 1 – 1 maken even voor tijd. Het zat er niet in voor FC Utrecht. Maar ondanks de nederlaag, genoten van dit FC Utrecht. Dat geeft vertrouwen.

Aanstaande zondag gaan we verder met Heerenveen thuis. Als FC Utrecht ook dan brengt wat ze tegen Lyon hebben getoond, kan het een mooie wedstrijd worden. Weer eens winnen zou de club goed doen. Stijgen we ook wat op de ranglijst.

Heerenveen is echter wel lastig. Hebben het voordeel dat ze niet Europees spelen. Kunnen de drie punten hard gebruiken. In de uitverkochte Galgenwaard, zal het publiek weer de twaalfde man zijn. We rekenen ons niet rijk, maar de drie punten blijven in de Galgenwaard.

Daarna op woensdag vetrekken we naar Noorwegen. Poncho’s mee. Maar eens bekijken wat er in Bergen allemaal te doen is. Sportief moet het te doen zijn. Een aanrader is restaurant Ulriken, te bereiken via een kabelbaan. Ik verwacht dat tegen de 500 supporters in Bergen zullen zijn. Daar maken we weer een feest van. Hopelijk met de drie punten terug in het vliegtuig.