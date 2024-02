Ben ten Boden over FC Utrecht: ‘Ultra’s, gefeliciteerd’

Het was een en al feest in de Galgenwaard. Om te beginnen vierde de Utrecht Ultra’s hun vijfjarig bestaan. Dat lieten ze weten ook, met een prachtige vuurwerkshow. De toon was gezet. Ook kregen de autoriteiten het in Volendam weer te verduren. Een supergroot spandoek liet letterlijk de volledige tekst zien van een anonieme e-mailschrijver uit Volendam. Door deze e-mail werden alle bussen op 6 oktober 2023 teruggestuurd naar Utrecht door de plaatselijke autoriteiten. De Ultra’s zijn er altijd. In voor- en tegenspoed. Soms tegen de grens en een enkele keer er overheen. Maar tegen Volendam hadden de vele jeugdigen in het stadion een topdag.

Een wederom bijna uitverkochte Galgenwaard. Een grasmat die onder vuur ligt, er zijn te veel kleureffecten in de lucht als de lampen aangaan om het gras top te maken. Gaan er dieren dood? Sterft de flora en fauna af? Wethouder De Vries gaat mogelijk maatregelen nemen. Het veld oogt stilletjes aan beter. Daar zal veel tijd en energie ingestoken zijn. We moeten voorkomen dat we het veld van Vitesse achternagaan. Dus heer de Vries, kap met die nonsens.

Viergever had natuurlijk binnen een paar minuten de 1 – 0 moeten maken. Zach Booth liet enkele minuten later zien hoe het wel moet. Via zijn hand kwam de bal naar zijn voet en kon hij scoren. De VAR stond erbij en keek ernaar. Maar toch de 0 – 1. FC Utrecht speelde een prima wedstrijd. Opvallend was de rol van Lammers. Hij sleurt en probeert. Zo creëert hij de ruimte voor anderen. Goals gaan dan vanzelf komen. Het was Taylor Booth voor de 1 – 1. Tien minuten voor rust. Toen we naar de koffie wilden, was daar toch Viergever met de 2 -1. Dat was lekker rusten. Na tien minuten dan toch de 2 -2, maar na enkele minuten was daar weer Taylor Booth voor de 3 – 2.

Pa Booth zag het vanaf de hoofdtribune tevreden aan. Twee zonen die beiden scoren. Zeldzaam verschijnsel. Even voor tijd was het weer Taylor Booth met de dik verdiende 4 – 2. FC Utrecht had eindelijk weer een overwinning binnen. De weg naar het linkerrijtje gaat onverminderd door. Gadegeslagen door zeven volwassenen gekleed in een soort wortelpak, nam de selectie de ovatie in ontvangst.

Fortuna Sittard

Aanstaande zondag weer een thuiswedstrijd. Gelukkig weer om 14.30 uur. Dat zal waarschijnlijk weer een bijna volle Galgenwaard opleveren. FC Utrecht – Fortuna Sittard. Het zou mooi zijn als de Ultra’s weer een prachtige actie bedenken. Wat mij betreft voor Michael Mols. Deze affaire blijft maar door dobberen. Zoals bekend zal Mols geen stap meer zetten in de Galgenwaard en dat moet rechtgetrokken worden. Een clubicoon in optima forma. Bij de Ultra’s zitten nogal wat jongeren die Mols mogelijk niet hebben zien schitteren. Maar YouTube geeft een prima inkijkje.

FC Utrecht heeft prima zakengedaan in het transferwindow. De miljoenen zijn weer binnengeharkt door Zuidam. Ik denk dat we er onderaan de streep op sportief gebied niet slechter van geworden zijn. Wel moeten we de nieuwelingen de tijd gunnen. Ron Jans kan weer aan het puzzelen slaan. Fortuna Sittard staat één plaats boven ons. Aan de hand van Halilovic doen ze het toch maar. Daarom is het zaak om Halilovic uit te schakelen. Dan zie ik wederom drie punten voor Jans en zijn spelers.

Iqbal hopelijk in de basis. Lammers die scoort. Barkas wederom de held. Boussaid met een doelpunt. En FC Utrecht op plaats negen. De 20.000 toeschouwers op de banken. Het veld in perfecte staat. De kentering is daar. Weg van de degradatieverhalen en de daar bijkomende stress. We zijn weer terug op aarde. De playoffs. Voor veel FC Utrecht supporters een must, voor de club bittere noodzaak. Het kunnen weer gezellige uurtjes worden in Club Dito na afloop.