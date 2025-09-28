Ben ten Boden over FC Utrecht: ‘Van trots, naar teleurstelling’

Waren we afgelopen donderdag nog trots op FC Utrecht ondanks de nederlaag, na de wedstrijd tegen Heerenveen overheerste teleurstelling. De teleurstelling begon al in de ochtend.

De kaartverkoop voor Freiburg-uit startte om 09.30 uur. Uiteraard zaten we klaar en ingelogd om 09.10 uur. Wachtrij nummer 570. Na enige tijd toegang tot de aankoopprocedure. 1 zitplaats voor 37 euro. Mooi, maar dan: “Het gekozen aantal stoelen is meer dan het aantal beschikbare stoelen. Probeer een lager aantal stoelen te selecteren, of probeer stoelen van een ander vak te reserveren”.

Dat heb ik dus minstens 10 keer geprobeerd. Maar helaas, geen kans op kaart. Maar wat belletjes gedaan; diversen hadden ook nog geen toegang. Terwijl ik in gesprek was, popte na 10 minuten de betaalmodus op. Ik kapte het gesprek af en ging over naar betalen. En wat denkt u? Gelukt; 1 kaart voor Freiburg uit.

Stroeve kaartverkoop

Ik blijf mij afvragen waarom telkens de kaartverkoop zo stroef loopt. Daar kwam voor de wedstrijd nog een verhaaltje bij. Oud-Bunnik-Siders. Komen al tientallen jaren bij de club. Geen kaart voor Freiburg. Ondanks interne uitvraag binnen de club. Maar helaas, tot op heden geen enkele kaart. Dit in schril contrast met een kaartenregen naar andere (van harte gegund) supporters. De boys moet je koesteren. Reserveer standaard een aantal kaarten. Toon het respect naar deze bejaarden van de Bunnik Side.

SC Heerenveen

We hoopten op een flitsende start, zoals tegen Lyon. Maar niets was minder waar. Een loom en futloos FC Utrecht. Maar na bijna een half uur wel de 1-0 door El Karouani. Dat moest de boel wakker houden. Niet veel later de 1-1. Eerdhuijzen stond te slapen. Einde eerste helft. Het publiek gaf blijk van afkeuring. Zou het Europese avontuur dan toch zijn tol blijven eisen?

Drie wissels, Jans was het zat. Het gaat wat beter. Maar dan weer, niet opletten en de 1-2. De paal redde Heerenveen, maar uiteindelijk was het Min met de 2-2. Hoe jammer ook. Geen drie punten.

Op drie fronten strijden

We tellen af voor Noorwegen. Daarna de uitwedstrijd tegen Feyenoord, om vervolgens pas op zaterdag 18 oktober thuis te spelen tegen Volendam. Het op drie fronten blijven strijden eist zijn tol. Ondanks een dertigtal koppige selectie. FC Utrecht op plaats zeven. Dat had plaats vier kunnen zijn. Maar wat niet is, kan nog komen. Dan moet het snel wel anders. Ondanks het gemis van een paar belangrijke spelers.