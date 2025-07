Ben ten Boden over FC Utrecht: ‘Wat een feest’

Allereerst, een groot compliment voor FC Utrecht. Om de wedstrijd verplaatst te krijgen uit een rood gebied, moet je van goede huizen komen. We kennen allemaal wel de starre houding van de UEFA. FC Utrecht, bedankt! En dat meen ik oprecht. Het heeft veel zorgen onder de fans weggenomen. Ook bij mij. Maar daar waar zorgen gaan, komen er ook nieuwe.

Zat ik klaar voor de loting, en zag ik direct Sheriff Tiraspol uit de koker komen en boekte ik het vliegticket en hotel. Nog niet wetende dat de wedstrijd verplaatst zou worden. Vliegen vanaf Düsseldorf voor 213 euro. Later kwam de verplaatsing en boekte ik mijn hotels om. Geen vuiltje aan de lucht. Maar toen ik mijn vliegbevestiging binnenkreeg, zag ik een overstap op Istanbul Airport. 3 uur en 40 minuten. Omboeken kon niet meer. Ik was te snel geweest met boeken. Niet op gelet. Istanbul Airport is ook nog eens immens druk. Flesje water slechts 10 euro. Uiteindelijk heb ik mij wel vermaakt en kwam ik later dan gedacht in Moldavië aan.

Op het vliegveld de auto afgehaald en naar het hotel. Daar trof ik nog meer FC Utrecht supporters. Edem Hotel, een aanrader. Inclusief zwembad. Dan de stad maar eens verkennen. Benauwd en rijden met mijn huurauto heb ik maar beperkt tot strikt noodzakelijk. Het zijn rijd-kunstenaars daar, hoor. Regels kennen ze niet. in de stad nog meer FC Utrecht-supporters. Samen hadden zij besloten om de ’13 Legends Steak en Pub House’ tot hun thuishaven te benoemen. Dat was een voltreffer. 3 dagen ging daar het dak eraf. Herman Berkien klonk uit de speakers. Ik ben er een aantal malen geweest. Top geregeld en een buitengewoon tevreden pub-eigenaar. Politie kneep een oogje toe in verband met de geluidsoverlast. Maar ook Varavara scoorde hoog ( www.varavara.md ) Daar was het feest met verkoelende zwembaden…

Tekst loopt door onder foto.

Maar in het stadion kwamen de mooiste momenten. 250 supporters die dansten, zongen en alleen maar volledig achter de club stonden. Zingen en springen in de bloedhitte. Natuurlijk was de 1-0 een forse tegenvaller, evenals het spelbeeld. Maar in de tweede helft een ander FC Utrecht. Uiteindelijk de 1-3 en ondanks de verleiding bleven de fans achter de hekken. Mike van der Hoorn sprak de fans toe. Kort maar krachtig. We zijn er nog niet. Applaus was zijn deel. Ron Jans vroeg ons wel om op tijd terug te zijn voor de volgende thuiswedstrijd. Het waren 3 fantastische dagen met een topresultaat. We hebben ons uitstekend vermaakt. Ondanks dat er in Chisinau weinig in de nacht te doen is.

FC Utrecht en supporters gaan door. Ik ook. Een gok, het zal wel Pilsen worden. Ook nu ga ik voortvarend te werk. Hotel is al geboekt. De vliegopties zijn doorgenomen. De auto zou het ook nog kunnen worden. Aanstaande donderdag, midden in de vakantie, een… uitverkochte Galgenwaard. We mogen het meemaken en ervan genieten.

Voor FC Utrecht nog een welgemeende tip. Aangaande de communicatie wat betreft de kaarten voor de uitwedstrijd (mochten we doorgaan): dan sneller communiceren. Ik snap dat de tijd kort is, maar fans hebben er behoefte aan. Donderdag aanstaande: FC Utrecht – Sheriff Tiraspol. Dit mag FC Utrecht niet meer uit handen geven.