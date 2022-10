Ben ten Boden over FC Utrecht: ‘Wat een kut team hebben wij toch!’

Kijkend naar de eerste helft, was elke minuut van een dusdanig slecht niveau dat ik na de 0 – 1 naar boven ging om alsnog mijn bestelling te doen. En warempel, binnen 1 minuut had ik mijn broodje hamburger en sinas. 10,60 euro armer. FC Utrecht vraagt begrip voor de prijzen. Dat begrip heb ik niet. FC Utrecht blijft volharden in het uitkleden van de supporters. Een korting van enkele dubbeltjes is slechts voor de bühne. Eigenlijk volstrekt respectloos. Het broodje hamburger was er wel iets op vooruit gegaan en mijn BMI hield ik zo op orde. Diverse toevoegingen en het broodje was niet van gisteren. Ook de sinas voldeed aan mijn verwachtingen. Maar toch, bijna elf euro is en blijft te gek voor woorden.

Hoewel ik al jaren de catering punten mijd, was ik vandaag wel zeer benieuwd hoe ze er voor stonden. Na enkele minuten in de rij te hebben gestaan, bestelde ik een broodje hamburger en een sinas. “Die sinas moet u bij de andere balie bestellen”, aldus de medewerkster. Kijken naar die rij, zou mijn hamburger koud zijn. Ik besloot het later tijdens de wedstrijd te proberen.

Net zoals FC Utrecht vandaag als een kip zonder kop heeft gepresteerd. Natuurlijk, van de koploper kan je verliezen. Maar waar was de onverbeterlijke inzet en passie? Waar was Younes? Waar was een leider van dit team? Waar was FC Utrecht? Henk Fraser begint er echt een potje van te maken. Ook zijn staf mag wel eens de koe bij de horens grijpen. Zeg waar het op staat en overtuig Fraser dat het zo echt niet verder kan. Zelfs mijn buurjochie van vijf kon het niet meer aan zien. Hij vroeg zijn vader om de spelcomputer. Overigens is de foto met toestemming van zijn vader geplaatst.

Wij hoopten op de tweede helft. Maar die was nog slechter dan de eerste. Tot overmaat van ramp had Fraser Sylla tien minuten voor tijd de kans van zijn leven, maar helaas. In blessuretijd dan wel Sylla met de 1 – 2. Met twee vingers in de neus behaalde AZ Alkmaar de overwinning. De hel van de Galgenwaard is dood. Morsdood. Schaam je kapot rolde weer van de tribunes.

Aanstaande zondag gaat FC Utrecht naar PSV in Eindhoven. Ik heb vandaag maar bedankt voor de uitnodiging van een bevriende PSV-fan. Ik ga niet het risico lopen om een mogelijke slachting aan te zien. Daar pas ik op voorhand voor. Daarom veel respect voor de ruim 600 getrouwen die er vol goede moed aanwezig zullen zijn.

Na PSV gaan we voor de beker naar Woerden. Daar wacht Sportlust 46. Daarna Sparta thuis. Het is te hopen dat Fraser het dan eindelijk op de rails heeft. Dat er een team staat wat voor elkaar door het vuur wil gaan. Een team dat technisch en tactisch staat als een klok. Tegen Sparta thuis neem ik een witte zakdoek mee. Het is te hopen dat ik hem alleen nodig heb om mijn neus te snuiten. Het kan anders en het moet anders. FC Utrecht kan niet eeuwig blijven wachten op de juiste elf.

Utrecht bestaat 900 jaar. Ik hoop van harte dat FC Utrecht de komende jaren uit zal groeien tot een stabiele top vijf speler. Met een Utregs strijdplan zoals we veel hebben gezien. En oh ja, PSV gaat nog even Europees midweeks. Wellicht is dat een voordeel voor FC Utrecht.