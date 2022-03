Ben ten Boden over FC Utrecht: ‘Wat rest is des Keizers baard’

De sterren stonden niet goed voor FC Utrecht in aanloop naar de wedstrijd tegen PSV. Sportief gaat het erg moeizaam en dan ook nog corona en blessures. Wij hoorden 0 – 3 en 1 – 4 veel voorbij komen. Op zich natuurlijk niet vreemd met de huidige situatie waar FC Utrecht in verkeert. Het was tegen PSV wel weer de kans voor St. Jago om zich te laten zien.

Een mooi initiatief was het inleveren van knuffels voor Oekraïense kinderen. Ook de opkomst van de spelers ging gepaard met een gigantisch Oekraïense vlag op de Zuid-tribune. Wat bezielt die Poetin toch? Hopelijk komt er snel een einde aan deze tragedie.

FC Utrecht startte fel en met passie. Douvikas stelde Drommel direct op de proef. Ook Balk had de mogelijkheid voor de 1 – 0, maar de scherpte ontbrak. PSV wachtte geduldig af. De Keijzer voorkwam een zekere 0 – 1. Hij ramde de bal uit de uiterste hoek. FC Utrecht bleef met veel inzet spelen. De kansen waren er. De beloning niet. We gingen rusten met 0 – 0. En dat viel niet tegen.

Tekst gaat verder onder afbeelding

In de tweede helft ging FC Utrecht door zoals men het in de Galgenwaard graag ziet. Maar plots was daar die dekselse Zahavi. Mede door een fout van St. Jago was daar toch de 0 – 1. Balk had geen gelukkige middag. Als spits moet je toch wat beter omgaan met de kansen die je krijgt. Hij mocht gaan douchen. De pijp raakte een minuut of twintig voor tijd leeg bij FC Utrecht. En dat geeft te denken. Ook dan moet je de tegenstander bij de keel kunnen grijpen. En daarom vertrok PSV met de drie punten terug naar Eindhoven.

De komende acht wedstrijden zullen om des Keizers baard zijn. FC Utrecht kan de play off nauwelijks meer ontlopen. In ieder geval een tweede kans om een Europees ticket te bemachtigen. Aanstaande zondag weer een duel in de Galgenwaard. FC Groningen is dan de tegenstander. De aanvang is 12.15 uur. Zal mij benieuwen of we de 20.000 toeschouwers zullen halen. Maar ja, ESPN he..