Ben ten Boden over FC Utrecht: ‘We razen door’

In een wederom uitverkochte Galgenwaard gingen we er eens goed voor zitten. Natuurlijk een mooi afscheid voor Jens Toornstra. Maar ook een prachtige sfeeractie. Wel opvallend, het doek dat door jongeren het stadion in werd gebracht. Dat gebeurde op zijn kop. Foutje bedankt. We zochten ook naar fans uit Moldavië. Er schijnen er vijf geweest te zijn.

FC Utrecht was in het begin op zoek naar de vorm. Het was een beetje een copy van de uitwedstrijd in Moldavië. Fysiek niets mis met de mannen van Sheriff. Cathline had er zin in. Maar Sheriff bleef makkelijk overeind. FC Utrecht moest wel de aandacht erbij houden. Maar dan toch de 1-0 door Jensen. Kat in het bakkie. Cathline bleef opvallen. Net als Karouani. Hoe lang is hij er nog? We gingen rusten met 1-0.

Zou Jans het weer om kunnen turnen? Warempel, na 1 minuut de 2-0. Horemans. Dat had FC Utrecht nodig. Het ging beter en beter. Viergever met de 3-0. FC Utrecht speelde een uitstekende tweede helft. Toch een verslapping en daar was de 3-1. Onnodig. Wel prima afgestraft door Sheriff.

Diverse wissels vinden plaats. Plots ook nog een jong ventje uit het niets het veld op. Wat is dat nu dachten wij. Ohio ontfermde zich over het jonge knaapje. De uitsmijter was voor Karouani. Een kanonskogel op doel. Dat was de 4-1. Hij belandde zelf in de gracht. Supporters hielpen hem weer op het veld.

We gaan op voor weer een mooie trip naar Zwitserland. Zo links en rechts te horen, is er voldoende belangstelling om te gaan. Tegen de 1500 kaarten. Wij hebben de boel al weer rond. Aanvang wedstrijd in Zwitserland is 20.30 uur. Nu maar afwachten wanneer de kaartverkoop start.

FC Utrecht vanuit het hart?

In alle hallelujahverhalen en positieve zaken rond de club, gaat er ook weleens wat mis. Nu werd ik ermee geconfronteerd op een schandalige wijze. Een inmiddels 85-jarige supportster en al tientallen jaren seizoenkaarthoudster heeft helaas wegens gezondheidsklachten voor dit seizoen haar seizoenkaart niet kunnen verlengen. Vele jaren op de City Side. Ook de Europese tripjes in Europa meegemaakt. Vasculaire dementie. Inmiddels niet meer thuis en liefdevol verzorgd in Huize aan de Vecht.

Toen de vraag kwam om mee te gaan naar dit Europese duel, kwam er een lach op haar gezicht. Lopen gaat moeizaam en traplopen al helemaal niet. Via FC Utrecht kaarten geregeld voor de Business Seats. Wel één probleem, de toegang moest via de ingangen A en G aan de zijkant. De geijkte route was via de hoofdingang, waar dan ook de lift is. Maar even contact gezocht met de operationeel directeur. In een uitgebreide e-mail verzocht ik hem om de dame via de lift richting haar plaatsen te laten gaan. Hij was onverbiddelijk. Nee!

FC Utrecht vanuit het hart. Als je niet begrijpt hoe om te gaan met een supporter van 85 en ook weet wat de medische staat is van deze supporter, ga je dan diep en diep schamen! Natuurlijk ben ik niet voor één gat te vangen, en ging de dame met de lift naar haar plaats.

Ik zal in voorkomende gevallen contact opnemen met de grootaandeelhouder. Dan weet ik bijna zeker dat zij met alle egards zal worden ontvangen in een skybox. De dame in kwestie heeft genoten. Onder begeleiding van haar dochter. Binnenkort is de wedstrijd tegen Servette in de Galgenwaard. Dus wie weet.