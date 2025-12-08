Ben ten Boden over FC Utrecht: ‘Weer net niet!

Sinds vele jaren namen we weer eens plaats op de Bunnik-side. Met een aantal oudgedienden een medesupporter ondersteunen die al vele jaren vaste gast is op de Bunnikside. Het resultaat mocht er zijn, het goede gevoel was weer terug. Anderen weten weer waar men aan toe is. Een mooi eerbetoon aan David Di Tomasso. In de spits Dani de Wit. Ook Jensen in de basis. Het was een levendige eerste helft.

Niet dat we er veel mee opschoten, maar we verveelden ons niet. Wel bleef het oppassen voor Lammers, zal je net zien dat hij scoort. We gingen rusten met 0 – 0. Wel nog opvallend, tijdens de wedstrijd klonken er een soort vuurwerkgeluiden uit de geluidsboxen, hangend aan de Bunnik-side. Supporters deden de rest. Dit dan weer tot ergernis van de duizend fans uit Enschede. Binnen tien minuten FC Utrecht met de 1 – 0.

Wie anders dan Jensen zou je zeggen. Leuk voor die jongen. Zolang er uit, en dan dit. Daarna was het grotendeels gebeurd met FC Utrecht. Een zwakke Rodriuez en Catheline. Maar ook een zwakke Horemans. Er moest nieuw, vers bloed in. Dat werd onder luid applaus Ohio. Maar ook met een gretige Ohio, werd het er niet beter op. FC Utrecht rolde de rode loper uit. En dat deed pijn. Daar was de 1 – 1.