Ben ten Boden over FC Utrecht: ‘Wie niet valt, zal nooit opstaan’

Met de Dom op het fanplein, het zonnetje en een uitverkochte Galgenwaard, beter konden we het niet treffen. FC Utrecht heeft zich twee weken voor kunnen bereiden op de ontmoeting met FC Groningen. En, ik kan er niet omheen, de kaartverkoop aangaande de passe-partouts.

Natuurlijk zat ik op tijd klaar. Opdracht van thuis om 2 extra passe-partouts te kopen. Ik zal u de details besparen, maar na 5 kwartier gaf ik het maar op. Dacht eerst dat het aan mijn laptop lag, niet dus. De FC Utrecht-organisatie was er niet op voorbereid dat er best weleens een grote belangstelling zou kunnen ontstaan. En op zich is dat niet vreemd, gezien de forse toename van supporters. En inderdaad, het lukte de supporters niet om dat te kopen wat ze wilden, gezien de overweldigende belangstelling. Een kleuter zag dat aankomen.

FC Utrecht, gooi je systemen eens door een IT-deskundige en investeer tienduizenden euro’s om alles op orde te krijgen. We willen vooruit, Europees, competitie en beker. We zijn ook op weg, maar duizenden supporters tot frustratie toe in de boom jagen door een falend verkoopsysteem, kan echt niet. Edo Keuning is nog maar net de nieuwe algemeen directeur, en direct gaat het mis. Geen leuke binnenkomer.

FC Groningen

De eerste helft begon enigszins redelijk. Maar dat ebde na een kwartier volledig weg. FC Groningen werd de baas in de Galgenwaard. Barkas toonde zijn kwaliteiten. We dachten ons er het zijne van. Immers, mocht FC Utrecht winnen, dan was het top drie! We snakten naar de rust. Dat was vermakelijker dan de eerste helft. Het latje trappen door een aantal FC Utrecht-jongeren. Maar ook Harold Wapenaar in de weer met Brouwer. Zou Barkas achterblijven?

Dat was het geval. Brouwer kwam voor Barkas. Haller ook in de spits. Dat zou dus goed moeten komen in de tweede helft. Maar Groningen bleef de bovenliggende partij. Weinig tot niets ging goed bij FC Utrecht. En dan ook nog de 0-1. Weer diverse wissels, maar het sneed geen hout. Het duo Haller-Min is het ook niet. Brachten nauwelijks gevaar. Ook de zes minuten blessuretijd hielpen FC Utrecht niet aan een doelpunt. Ik zou FC Groningen tekortdoen door te stellen dat het een gestolen overwinning was.

Het vervolg

FC Utrecht mag in Sittard laten zien hoe het wel moet. Dan volgt Lyon thuis. En wees gewaarschuwd, FC Utrecht, ten overvloede. Lyon is een hoogvlieger. Zij zullen op zijn Europees spelen, à la Champions League. Gepokt en gemazeld. Alleen resultaat telt. Wanneer begint de kaartverkoop voor Brann uit?