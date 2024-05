Ben ten Boden over FC Utrecht: ‘Ze flikten het toch maar’

Na Sparta thuis, kreeg ik enkele vragen over het missen van mijn column. Dat had wel een reden. Ik ken mijzelf en wilde de redactie wat werk besparen. Want als ik mijn column wel had ingediend, kon dat wel eens mijn laatste zijn. AZ uit vreesden wij dan ook. Zo dacht niet iedereen erover gezien het volle bezoekersvak.

In de aanloop naar deze wedstrijd ontstond er enige consternatie aangaande het twee dagen vrijaf geven van de selectie. De criticasters kregen in beginsel het gelijk aan hun zijde. In de vijftiende minuut zagen wij hoe het niet moet. Iqbal en Flamingo moeten beseffen dat er wat anders wordt gevraagd om een goed resultaat te halen. Ze faalden. AZ kwam op een 1 – 0 voorsprong.

Bij de aftrap op de middenlijn weer een kostelijke amateuristische situatie. Een minuut na de 1 – 0 was daar de 2 – 0. Iqbal weer in de fout. Iqbal schijnt een talent te zijn. Een flegmatieke voetballer. Maar ons kan hij nog niet bekoren. Op sommige momenten zijn er winnaars nodig in het veld. Iqbal is daar ver vandaan.

FC Utrecht zelf huppelde vrolijk mee de eerste helft. Niet eens zo slecht, maar onvoldoende om AZ pijn te doen. Acht minuten voor rust de genadeklap voor FC Utrecht. Pavlidis met de 3 – 0. Ron Jans de taak om in de rust het heilige vuur boven te krijgen. Met de hulp van Bazoer was het na tien minuten 3 – 1. Boussaid had hem goed door. Tevens een teken om los te gaan. Jongetjes werden kerels! Een rode kaart voor AZ gaf nog meer power aan FC Utrecht. Wie anders dan Sam Lammers zorgde voor de 3 – 2. Weer een prima goal. Wanneer maakt de club bekend dat er een overeenstemming is met Rangers FC? Zuidam schijnt er erg druk mee te zijn. Tien minuten voor tijd de 3 -3 door Jensen. Ook een prima goal. Op basis van de gehele wedstrijd een resultaat waar we mee konden leven.

Play Off

Aanstaande donderdag komt Sparta naar de Galgenwaard. Helaas met een aanvang van de wedstrijd om 21.00 uur. Ik reken op 20.000 plus supporters. De kaartverkoop voor seizoenkaarthouders is inmiddels begonnen. Het gaat er donderdag wel om. Om de finale te halen zullen de messen geslepen moeten zijn. Ron Jans en zijn mannen moeten weten dat het onderste uit de kan moet. Sparta heeft bewezen een uitstekende voetballende ploeg te zijn. Van doorslaggevend belang zou ook nog kunnen zijn, de fans. Een ongekende sfeer creëren gedurende vijfennegentig minuten. Mochten de fans erin slagen, dan wacht Go Ahead of NEC. Het zou weer typisch FC Utrecht kunnen zijn. Van de laatste plaats enkele maanden terug, op naar een Europees avontuur. In de aanloop naar dat mogelijke avontuur krijgen we natuurlijk ook weer te maken met het transferwindow. Sterkhouders die voor goed geld te club gaan verlaten? Komen er verassingen aan die op voorhand onhaalbaar waren voor FC Utrecht? En dan bedoel ik niet de buitenkansjes. Als een van de clubs met een eigen stadion kan een sportieve stap gezet worden richting top vijf. Ook gezien de miljardairs die tegenwoordig in en rond de club rondlopen. We verlangden zo veel de laatste jaren maar kregen zo weinig. Nog twee finales! Alles of niets.