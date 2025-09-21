Ben ten Boden over FC Utrecht: ‘Ze hebben het even niet’

Sinds lange tijd een niet uitverkocht uit vak. Ook de extra plaatsen in de hoek van de hoofdtribune waren niet nodig. FC Utrecht worstelt met zichzelf. We hadden wel verwacht dat na FC Groningen de boel op scherp zou staan.

Vooraf spraken we over Ihattaren. Hij is op de goede weg. En scoren doet hij ook. En ja hoor, de rode loper werd voor hem uitgelegd. Hoeveel vrijheid kan je een speler geven? Geen dekking en, loop maar door jongen. Barkas mocht de bal uiteindelijk uit het netje halen. FC Utrecht op jacht naar de gelijkmaker. Soms voel je aan dat het allemaal gedoemd is om te mislukken. Ook kijkend naar de eerste helft. De wil is er, maar…. In de rust de boel optuigen.

Het begin van de tweede helft was aardig. FC Utrecht kon daarna geen vuist meer maken. Het grootste probleem blijft de spitspositie. We hebben ze wel, maar ze scoren niet. Zeker, de aanvoer moet goed zijn en de spelers topfit. Hopelijk vinden onze spitsen snel de weg naar doelpunten. Het zal voor de fans een stuk aangenamer worden.

Programma

Aanstaande donderdagavond, FC Utrecht – Lyon. Ik ben erg benieuwd hoe dat zal aflopen. Zoals al eerder gesteld, Lyon is een topploeg met veel ervaring en gewend om Europese duels te spelen. Die laten niets aan het toeval over en zullen alles uit de kast halen om te winnen in de Galgenwaard. Ik ben er bang voor. FC Utrecht in een dip en Lyon bij de eerste drie in Frankrijk. Het duel is op wat enkele kaarten na, bijna uitverkocht. Dat zal een enorme katalysator kunnen worden. De Galgenwaard is donderdag van de UEFA, als ik lees waar FC Utrecht allemaal aan moet voldoen, maar goed, we blijven positief. Niet verliezen is al een winst punt.

De komende dagen uit het dalletje kruipen en de schouders er onder. Tactisch en technisch de boel op orde krijgen. Dan aanstaande zondag weer een belangrijke wedstrijd. Dan komt Heerenveen naar de Galgenwaard. Die zitten ook in de hoek waar de klappen vallen. Een mooi moment voor FC Utrecht om de drie punten in de Galgenwaard te houden.