Ben ten Boden: Spitsen FC Utrecht

Nou, daar zaten we dan voor de buis naar ESPN te kijken. Ondanks de enkele weken geleden aangekondigde juridische procedure door FC Utrecht, bleef het weken stil. Met als resultaat, dat er geen FC Utrecht-supporters welkom waren bij de wedstrijd tegen Cambuur. Ook de supportersgeledingen voelden niet de behoefte om toch af te reizen richting Leeuwarden om daar desnoods een demonstratie te houden. Maar wat nu als het een wedstrijd zou betreffen waar het voor FC Utrecht om zou gaan? En die gaan er komen in de play-off.

Wat nu als het FC Twente uit gaat worden? We wachten met smart op forse en daadkrachtige ontwikkelingen. Het weren van de uitsupporters is wel de gemakkelijkste weg om de uit-fans in de kou te laten staan. Ondanks een uitnodiging vanuit Leeuwarden, besloten we niet af te reizen. Gezien onze laatste aanvaring op de tribune tijdens de uitwedstrijd tegen Vitesse door twee medewerkers van notabene FC Utrecht, hebben we de kaarten teruggestuurd naar Leeuwarden. We hadden geen zin in een tweede intimidatiegesprek. Spijt hadden we niet. Zeker, de eerste helft was de wedstrijd tegen Cambuur niet om aan te zien. Het leek op een oefenwedstrijd. Cambuur kon niets en FC Utrecht wilde niets.

Toch was daar Sander van de Streek met de 0 – 1. Een prima goal. Dit na het uitvallen van Bas Dost. Enkele minuten later de 0 -2 door Douvikas. Opvallend, Dost gaat er af en pats boem 0 – 2. Twee topspitsen maar samen aan de frontlinie werkt het niet. FC Utrecht ging zonder zorgen de rust in.

Tweede helft

De tweede helft was een stuk aantrekkelijker. Niet dat we de polonaise liepen, maar wel bleef FC Utrecht makkelijk overeind. Cambuur stelde natuurlijk niet zo veel voor. Wederom Douvikas voor de 0 – 3. Het doek voor Cambuur is definitief gevallen. Nu nog voor de burgemeester van Leeuwarden. Blij met de drie punten en alles fit maken voor de play-off.

Aanstaande zaterdag de thuiswedstrijd tegen RKC Waalwijk. Een niet te onderschatten tegenstander. Ik hoop dat het een leuke wedstrijd wordt. Dan kunnen Douvikas en Booth het door Jordy Zuidam geopperde transferbedrag van 12 miljoen euro verdubbelen. Maar wellicht is de financiële situatie nog wel veel erger dan we denken.

Dost zal voorlopig niet meer in actie komen en dat is betreurenswaardig. Maar goed, we gaan richting de play-off. En ondanks een erg matig seizoen, zou het typisch FC Utrecht kunnen zijn die dan ook te winnen. Dudelange, Coleraine, Argir of Milsami? Het is de hoogste tijd voor een langdurig Europees avontuur.