Ben ten Boden: Super fit

Net na de wedstrijd tegen Blauw Geel, was er in het AD te lezen dat FC Utrecht mogelijk de jacht kon openen op de top drie. Dit ingegeven door een mogelijke komst van Labyad. Tegen Blauw Geel was er dan ook geen twijfel over een goed resultaat.

FC Utrecht gaat door in de beker. AZ Alkmaar uit. Je kan het beter treffen. Tegen de Eagles, konden we onze borst natmaken. Ze doen het prima. De volle en gezellige Adelaarshorst doet de rest. Het blijft een uniek stadion. FC Utrecht was al snel op stoom, de druk zat erop. Dit resulteerde al in de derde minuut in de 0 – 1 middels een eigen doelpunt. Niet veel later was het alweer gelijk. In de veertiende minuut Van de Streek met de 1 – 2 met een bekeken schot. Het was best vermakelijk. Het spel ging op en neer. Niet hoogstaand, maar altijd fijn om met een 1 – 2 voorsprong de rust in te gaan.

Daarna ontspon zich een andere situatie. Go Ahead ging de druk opvoeren, FC Utrecht moest meer en meer achteruit. Je zag de krachten wegvloeien en dat is vreemd. Ik denk even terug aan de periode Ten Hag. Super fit stond bij hem op één. Dat het weer in de laatste minuut moest gebeuren, zal er mee te maken hebben. Wederom geklungel van Klaiber. Het kost je de overwinning. Zo ervaren en zo matig spelen. Tegen Feyenoord was hij ook al de minste. Duur puntenverlies. Douvikas had natuurlijk de zege veilig moeten stellen toen hij alleen op de keeper afging, maar ook hij had het vizier niet op scherp. Twee wedstrijden hadden zes punten moeten zijn. Vier verliespunten in mijn beleving.

Hopelijk zal volgende week de fitheid de doorslag geven. Dan is FC Twente de volgende tegenstander. FC Twente is in heel goede vorm. Staan in de top vijf. Ron Jans heeft het daar prima op de rit. Voor FC Utrecht zal het een lastige pot gaan worden. Ook moeten we het stellen zonder een goedgevuld uitvak. De burgemeester van Enschede laat geen FC Utrecht-supporters toe. Maar desondanks zijn de mazen van het net weer opgezocht en kunnen wij de wedstrijd bekijken.

Ik ben dan ook razend benieuwd welke elf er aanstaande zondag aan de aftrap beginnen. Younes er weer in vanaf het begin? Zijn fitheid valt tegen. Klaiber er weer bij? Hopelijk zal hij snel zijn oude vorm hervinden. Een super fit FC Utrecht ruim 90 minuten lang kan stunten in Enschede. Op 99 procent win je geen wedstrijden in het huidige voetbal. We staan zes punten achter op plaats drie. Dat hadden er twee moeten zijn. Had het AD er toch wel een beetje kijk op. Maar eens zien wat de toekomst brengt, het welbekende op papier verhaal ziet er goed uit. Waar ik nog wel bij wil opmerken dat onze keeper Barkas, een meer dan uitstekende indruk blijft maken. Nu de rest nog….