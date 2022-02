Ben ten Boden: The Battle of the fittest

We mochten weer. Een kleine 17000 fans wisten ondanks het takkeweer de weg naar de Galgenwaard te vinden. Om weer een stap richting de top vijf te maken was een overwinning op Vitesse een must. Voorafgaand wel enkele opvallende details. Geen Douvikas, Janssen en Van der Kust. Die laatste had ik nogmaals graag in de basis gezien, net als Douvikas. Willem Janssen liet zien waarom hij op de bank moest beginnen. Hij veroorzaakte bijna een penalty en was in de 92e minuut niet scherp genoeg.

In de vijftiende minuut kwam FC Utrecht verdient op voorsprong. Een niet te missen kans voor Sylla. De fans gingen er eens goed voor zitten. Immers, op het zware veld zou de fitste in het voordeel zijn. Het werd een echt gevecht. Ook vanaf de tribunes in de dertigste minuut. Wellicht heeft de afdeling veiligheid van FC Utrecht onder een steen gelegen, anders had je wel geweten wat er is gebeurd tijdens de vorige wedstrijd Vitesse – FC Utrecht toen er een grote hoeveelheid vuurwerk vanuit het bezoekersvak op het veld en op de tribunes werd geworpen. Doemt de vraag op, heeft FC Utrecht er alles aan gedaan wat voorkomen had kunnen worden dat de Vitesse-fans massaal vuurwerk op het veld en richting de tribunes begonnen te werpen? Met een ex-politieman aan het roer, had er natuurlijk een zero kans moeten zijn op het binnensmokkelen van vuurwerk. Er zijn honden die vuurwerk kunnen ruiken en zo voorkomen dat het duel tot tweemaal toe uit de hand liep. Een grote blunder van de eerste categorie. In supporterskringen rommelt het toch al aangaande de veiligheidsafdeling. Er is geroezemoes over willekeur en voor elke scheet een sanctie.

In de tweede helft begon Vitesse sterk. En zij bleven sterk. Zelfs toen Vitesse met tien man kwam te staan. Er waren kansen voor FC Utrecht om de genadeklap uit te delen, maar op kinderlijke wijze miste zij het doel. Uiteindelijk kreeg Vitesse waar zij toch wel recht op hadden. De 1 – 1 in blessuretijd. Willem Janssen…… had er toch op geklapt Willem. Dan waren de drie punten binnen. Nu gingen wij teleurgesteld naar huis. Ondanks de gratis worst en het gevecht op het veld. Hake had er weer eens een hoge hoed-opstelling uitgegooid. Veerman in de spits zonder een ondersteunende rol van Douvikas. Dat koppel is samen levensgevaarlijk. Die moet je samen vertrouwen geven.

Aanstaande zondag naar Heerenveen. Benieuwd hoe daar de ontvangst van Henk Veerman zal zijn. Heerenveen staat kleurloos op de elfde plaats. Die kunnen wel een boost gebruiken. FC Utrecht moet blijven aanhaken richting de top vijf. Het is nog steeds mogelijk. Maar dan zal er wel vastigheid moeten komen in het team. Al die wisselingen verstoren dat. Hake zit er verder niet mee geloof ik. Na Heerenveen volgt weer een uitwedstrijd. Go Ahead Eagles. Daar kan het behoorlijk spoken. Dan op 13 maart de kraker tegen PSV in de Galgenwaard. Hopelijk heeft bureau veiligheid van FC Utrecht de zaakjes dan wel op orde. Er moet rust komen in de Galgenwaard. Er speelt te veel. De kop in het zand helpt niet. We zijn nog altijd een volksclub. Met het hart op de tong!