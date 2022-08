Ben ten Boden: The story continues!

Zet u maar schrap, dat doe ik namelijk ook. Vanwege mijn vakantie heb ik de uitwedstrijd tegen RKC moeten missen en daar zwijg ik dan maar verder over. Tegen Cambuur Leeuwarden zou het in een bijna uitverkochte en erg sfeervolle Galgenwaard losgaan. Alles voor de drie punten.

Barkas, Sagnan, Bozdogan, Lottin, Booth, Hendriks en Brouwers, allemaal spelers die voor mij onbekend waren. Het is wel wennen om te ontdekken wie wie is, maar goed, dat komt wel in orde. Het was warm, erg warm. Op naar de catering voor een frisje en broodje hamburger. Het was overigens muisstil bij de verschillende cateringpunten. Kijkend naar de prijzen snap ik ook wel waarom. Een broodje hamburger kost bijvoorbeeld 7 Euro! De drank ben ik niet aan toe gekomen. Schandalig!

De volksclub van weleer gaat voor een Michelinster. Het moet haast wel een hamburger met bladgoud zijn. Voor minder dan 7 euro heb je een compleet Big Mac-menu. FC Utrecht is hier het spoor volledig bijster. We maakten ons op voor de eerste helft. En inmiddels is weer duidelijk waarom de speaker van FC Utrecht met verlof kan. Er is op de City Site werkelijk geen woord te verstaan van wat hij zegt. Triest.

Maar dan komen de mannen toch het veld op. Het enthousiasme kende geen grenzen. FC Utrecht begon fris en zette vol in. Dat resulteerde tot niet te missen kansen. Redan had voor de 1 – 0 moeten zorgen. Bij het uitblijven van een doelpunt, verzandde de wedstrijd in de welbekende zaad pot.

Tweede helft

In de tweede helft was het al niet beter en Cambuur rook een kans. Dit terwijl na RKC, Cambuur afgeschminkt diende te worden, maar helaas. Wat Fraser ook maar probeerde, Cambuur bleef fier overeind. De Leeuwarders hadden weinig tot niets te duchten van FC Utrecht. Er is weliswaar een voorbereiding gedraaid, waar de de puntjes op de ‘i’ zijn gezet. In de competitie moet het gebeuren. In plaats van zes punten heeft FC Utrecht er nu twee en dat tegen tegenstanders die eindigen in het rechterrijtje.

Als ik weer naar de selectie kijk, zie ik dat die hemelsbreed is. Het bulkt van de potentie en kwaliteit. Fraser moet daar veel meer uit kunnen halen. Nee, paniek is er niet bij mij. Wel bezorgdheid. En dat slappe gelul over dat er pas twee wedstrijden zijn gespeeld gaat er bij mij niet in. Als het er om gaat, moet je er klaar voor zijn. Kijk even naar Rick Kruys of Yassin Ayoub. Met zes punten in de top. Dat zijn toch je eerste verdiensten. Dat creëert vertrouwen.

Baasjes

Bij FC Utrecht moet de boel weer op scherp worden gezet. Aanstaande zaterdag spelen we uit tegen Emmen. De week daarna tegen Ajax in de Galgenwaard. Met een beetje pech dalen we af naar het rechterrijtje. Deze week sprak ik Gert Kruys. Natuurlijk is hij trots op zijn zoon. Ik vroeg hem om scherp te blijven aangaande FC Utrecht en dat beloofde hij.

Ik denk terug aan het trio Wouters, Adelaar en Kruys. Jaren de baas op het middenveld. Een gouden trio. Dat soort ‘baasjes’ mis ik bij dit FC Utrecht. De wil is er wel, maar het ontbreekt aan kwaliteit om die wil om te zetten in klinkende munt. Fraser en zijn assistenten zijn gepokt en gemazeld. Zij moeten brengen. Te beginnen in Emmen en een week later in de Galgenwaard. Dan kunnen de speakers weer aan. The story continues. Plaats vier, Beker winnaar of Play off. Ik blijf erbij, we hebben er de selectie voor. Europees voetbal!