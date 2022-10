Ben ten Boden: Twee schoten twee goals!

Hoewel er de hele week discussie was over het wel of niet afreizen naar Heerenveen, hakte we afgelopen donderdag de knoop door; het werd ESPN. Dit ondanks de overwinningen tegen Sportlust 46 en Sparta. Maar er was te weinig vertrouwen in een goede afloop en gezien het aantal bezoekers in het uitvak in Heerenveen, dachten velen er hetzelfde over.

Wij zagen tegen Heerenveen een FC Utrecht zoals we gewend waren. Weinig tot geen strijd en veel ging weer mis. Het is dat keeper Barkas goed was, anders was de ruststand met gemak 3 – 0! Wij vroegen ons af; ‘hoe kan het zijn dat na twee overwinningen FC Utrecht nu weer zo ondermaats presteert?’ Waar is het vertrouwen in elkaar? Geheel terecht kwam Heerenveen op 1 – 0 voorsprong, maar gelukkig was Douvikas er die net voor rust toch nog de bal tegen de touwen ramde. Het was het eerste schot op doel in 45 minuten. Dat is lekker de rust in gaan.

De tweede helft was iets beter. Het resulteerde in de 1 – 2 door Sagnan. Het was een verwoestend schot. Twee uit twee hoe vreemd ook. Maar FC Utrecht kaapte de drie punten weg uit Heerenveen. Drie overwinningen op rij. Aanstaande zondag kon het weleens de vierde overwinning op rij gaan worden. Dan komt FC Groningen namelijk naar de Galgenwaard. Aanvang is 12.15 uur. Hopelijk keert het tij en zien we een FC Utrecht zoals we dat graag zien.

Jong FC Utrecht

Dit zal overigens ook snel moeten gaan gelden voor Jong FC Utrecht. Die bengelen helemaal onderaan. En geloof het of niet, er waren supporters die naar Kerkrade af wilden reizen afgelopen vrijdag. Het waren er in totaal zes. Respect daarvoor. Echter, de burgemeester van de Limburgse gemeente verbood de zes fans af te reizen naar Kerkrade. De problemen met de thuissupporters zijn te groot. Zo was het bericht uit Kerkrade. Nou ben ik zelf ooit eens naar een wedstrijd van Jong FC Utrecht geweest voor een bekerfinale, en dat was prima georganiseerd. En Jong won hem ook nog. Maar zes supporters de toegang weigeren is natuurlijk volstrekt abnormaal. Zet ze op de ereloge of bij de genodigden. Dan maak je een groots gebaar. Maar nu ben je gewoon een kleinzielige volstrekte idioot als burgemeester.

Volendam

Net zoals onze laatste wedstrijd voor het WK. Volendam uit op zaterdag 12 november. Altijd gezellig op de Dijk. Maar ook daar is besloten dat er slechts 400 supporters welkom zijn met een verplichte buscombi! FC Utrecht stelt in een verklaring er alles aan te hebben gedaan om een andere vervoersregeling toe te passen. Dat geloof ik graag. Maar vooralsnog is het resultaat nul. Het is het allerleukste tripje in de Nederlandse competitie. Al jaren zijn we niet in Volendam geweest. Er is geen enkele rivaliteit tussen de supportersgroepen.

Ergo, supporters van Volendam bezoeken regelmatig de Galgenwaard en in het verleden was het in de vele cafés in Volendam gezelligheid toeven met de rasvolendammers. Zelfs een Utrechtse dj achter de bar voor de muzikale ondersteuning. Natuurlijk had ik stilletjes de hoop dat de geledingen op een bepaalde manier in verzet zouden komen. Maar tot heden blijkt daar niets van. Gebruik je recht om te demonstreren in Volendam en Edam. Vitesse gaat met de boot naar Volendam. Ga nogmaals het gesprek aan met FC Utrecht om tot een gezamenlijk initiatief te komen. Maar de vertegenwoordigers pikken en slikken. Zelfs aangaande het leukste uitje van het jaar. Maar goed, we gaan het zien en meemaken. Er zijn meer dan genoeg cafés in Volendam om onder het genot van een drankje en hapje de wedstrijd op grote schermen en in grote getalen te bekijken.