Ben ten Boden: What the fuck!

We zijn inmiddels drie potentiële degradatiekandidaten verder; RKC, Cambuur en Emmen, en FC Utrecht heeft welgeteld twee punten. Daar waar er negen punten in het verschiet lagen. Wat is er aan de hand? Waarom is het sentiment aangaande FC Utrecht alweer tot de bodem gezakt?

De wedstrijd in Emmen begon prima. Douvikas wist namelijk al snel het net te vinden met een prima goal. Daarmee tank je zelfvertrouwen. Maar zo’n twintig minueten voor rust sloeg Emmen terug. Vervolgens was het Dost die voor de 1 -2 zorgde. Beide goals voor FC Utrecht kwamen uit corners. Met een voorsprong gingen we de rust in en dat is altijd lekker. Dan verwacht je een gedreven en fanatiek FC Utrecht in de tweede helft.

Maar die tweede helft deed bij vlagen pijn aan de ogen. Je weet soms echt niet wat je ziet. Het heeft iets weg van Comedy capers. Lachen, gieren en brullen. Let wel, de begroting van FC Emmen is 9,5 miljoen euro en de club staat voor 25 miljoen in de boeken. Dat zegt wat over de overwinning van FC Emmen.

Vleugels

FC Emmen mocht vrolijk bijna alles doen wat goed uitkwam. De ruim 8.000 toeschouwers vermaakten zich prima. Dat gold echter niet voor de 350 fans uit Utrecht. FC Emmen kwam verdiend op 2 – 2. FC Utrecht huppelde mee. Echt veel gevaar was er niet te duchten van FC Utrecht en dat gaf Emmen extra vleugels. En ja, daar was dan ook de 3 – 2. Exemplarisch was een moment enkele seconden voor het eind van de wedstrijd. Je krijgt een ingooi en denkt niet, ‘ik werp hem het zestienmetergebied in’, maar je gooit hem naar een medespeler op twee meter afstand! Einde wedstrijd. We staan kleurloos in het rechterrijtje.

Volgende week zondagmiddag zal Ajax de Galgenwaard aandoen. Deze week zal het over niets anders gaan dan die wedstrijd. De stand op de ranglijst doet mij vrezen. Een forse afstraffing of haalt FC Utrecht dan toch alles uit de kast? Het is tegen beter weten in maar ik hoop op een forse opleving.

Beladen

Fraser en zijn staf moeten aan de bak voor een altijd beladen duel. Hopelijk blijven de incidenten tot een minimum beperkt. Kijkend naar Frans van Seumeren tijdens de wedstrijd tegen FC Emmen, vraag ik mij af of Frans ooit nog eens een aanspreekbaar resultaat zal meemaken. Met zo veel geld en hart voor de club heeft hij fors ingebracht.

Maar goed, laten we er het beste maar van hopen en vergeet niet een forse tas met etenswaar en drankjes mee te nemen vanuit huis. De klachten over de hoge prijzen van de catering in het stadion houden aan. Ik heb er zelfs twee mails over gekregen. Of ik maar even wilde gaan regelen dat de prijzen drastisch naar beneden gaan. Beleefd heb ik daarvoor bedankt, maar ik heb wel gevraagd om wat koeken en Capri Sun mee te nemen. Daar zullen ze toch niet echt moeilijk over doen? We zijn immers toch een volksclub?