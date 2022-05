Ben ten Boden: Willem bedankt

Na een vakantie in het Caribisch gebied waren we op tijd terug voor de kraker tegen AZ Alkmaar. Een wedstrijd in het teken van Willem Janssen. Janssen speelde zijn laatste competitie wedstrijd voor FC Utrecht. Met die wetenschap dachten wij dat het team erop zou klappen. Voor Willem, de fans en FC Utrecht. Maar we kwamen bedrogen uit.

Binnen een kwartier was er een 0 – 2 stand op het score bord te lezen. Klunzig verdedigend werk van FC Utrecht. Het afscheid van Janssen dreigde in een catastrofe te eindigen. Maar gelukkig herpakte FC Utrecht zich. Dit tot vreugde van de 20.000 supporters. Sander van der Streek tekende voor de 1 – 2. Dat gaf hoop.

Niet dat FC Utrecht de sterren van de hemel speelde, maar er zat zowaar wat gif in hun spel. En dat is al heel wat tegenwoordig. In de tweede helft ging het spel over en weer. FC Utrecht deed aardig mee met AZ. Henk Veerman miste nog een niet te missen kans op de gelijkmaker. Wederom verliet Quinten Timber ruim voor tijd het veld. De man die miljoenen op moet brengen voor FC Utrecht.

Gouden wissel

Ook werd de wedstrijd nog een aantal minuten gestaakt. Voorwerpen gooien op het veld. Een aanhoudend mode verschijnsel. Gustafson bleef alleen achter op het veld. Waarschijnlijk evalueerde hij zijn wedstrijd. En die was niet best van zijn kant. In de blessure tijd kwam er de publiek wissel voor Willem Janssen. Meer dan terecht. Willem zat nog niet eens op de bank en de Galgenwaard ontplofte. Douvikas met de 2 – 2. Het hele team stormde richting Willem. Het was een gouden wissel.

Teleurgestelde fans

Uiteindelijk konden wij wel leven met een 2 – 2. Maar over het gehele seizoen genomen, is het natuurlijk bar en boos. Vele wedstrijden waren FC Utrecht onwaardig. Daar verandert de overwinning in Amsterdam niets aan. Te vaak en te veel zijn de fans teleurgesteld. Het aankomende seizoen zal er onder Henk Fraser wat moeten gebeuren. Maar ook in de selectie. Te veel spelers hebben laten zien het niveau niet aan te kunnen.

Het team oogde niet als een team. Ik hoor ook om mij heen dat de begroting de eindklassering bepaalt. Nou, dan moeten er nog miljoenen bij om ooit in de buurt te komen van de top 4. Misschien kan FC Utrecht aanstaande zondag verrassen. Een getergd en supergemotiveerd Willem II zal niets prijsgeven en knokken voor elke meter. Hopelijk geeft FC Utrecht Willem II het laatste zetje naar de Toto Divisie.

Afscheid

Het bezoekersvak is uitverkocht. Zij zullen met veel plezier de King Side uitzwaaien. Voor FC Utrecht wacht dan nog de play-off. Een aantal finales. Het zou mij erg verbazen als FC Utrecht hoge ogen gooit. Het winnen van de play-off is alsnog een prijs na een dramatisch seizoen in de competitie. Het zal Willem Janssen niet meer raken. Zijn afscheid na de wedstrijd tegen AZ was uniek.

Wat ik wel heel opvallend vond, was het fluitconcert toen Erik Ten Hag op de schermen verscheen met mooie woorden voor Willem. Onbegrijpelijk. Ten Hag heeft FC Utrecht de weg naar boven gebracht. Zijn vertrek heeft FC Utrecht geremd in de verdere sportieve ontwikkeling. Ik begrijp de sentimenten als het om Ajax gaat, maar mocht Ten Hag bij FC Utrecht zijn gebleven, dan was de kans reëel dat we ook het Europese avontuur mee hadden kunnen maken. En daar gaat het uiteindelijk wel om. Een prijs pakken. Dan toch maar de play-off winnen!