Ben ten Boden zat weer voor het eerst in lange tijd in de Galgenwaard: Het nieuwe normaal

Ben ten Boden is oud-voorzitter van de Supportersvereniging van FC Utrecht en hij volgt hij de FC overal waar ze gaan en staan. Op DUIC schrijft hij over zijn ervaringen bij FC Utrecht.



Na ruim zes maanden, zag ik weer eens lijfelijk een wedstrijd van FC Utrecht. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb mij kostelijk verveeld. Zeker door de maatregelen (die ik begrijp) maar ook het vertoonde spel in de eerste helft. Zitten en bek dicht, was het credo. Op de tribunes gedroeg men zich voorbeeldig. Langs de tribunes minder, maar dat was volledig terecht. De directeur van de KNVB kreeg de volle laag. Diverse spandoeken verwezen naar de incompetentie en zelfs corruptie bij de KNVB. Eric Gudde (directeur KNVB ) kreeg een spreekwoordelijk stadionverbod voor de Galgenwaard. ‘Gudde, blijf jij maar op 150m!’. Het zit de fans nog huizen hoog. Geen bekerfinale acht ik zelf de meest verwerpelijke beslissing.

Het vorige seizoen, snoepte RKC 6 punten af van FC Utrecht. Zou dat nu weer het geval zijn? Gezien de sportieve verbeteringen bij FC Utrecht en een RKC welke op papier zwakker oogt dan FC Utrecht, rekende ik op drie punten. Daar zag het de eerste helft niet naar uit. Het was een stroperig duel waarbij FC Utrecht de juiste strategie niet kon tonen. Pas in de veertigste minuut was het Mimoun Mahi die FC Utrecht op een 1 – 0 voorsprong zette. Dat was lekker, net voor rust.

In de rust de boel scherper maken. Dat gebeurde ook maar dan wel aan Waalwijkse kant. Na een kwartier stond de 1 – 1 op het bord. Een club die ambitieus is en daar ook naar investeert, mag dat op het veld terugzien. En dat zit er nog niet in. Daarom was het fijn dat Gyrano Kerk een kwartier voor tijd de 2 – 1 binnen schoot.

Kerk kon wel eens zijn laatste duel hebben gespeeld in de Galgenwaard. Een miljoenentransfer schijnt bijna rond te zijn. Sander van de Streek gooide vijf minuten voor tijd definitief de boel op slot. Drie punten en op naar een nieuwe testcase tegen Heerenveen. Tenminste als de regering geen veto uitspreekt tegen de aanwezigheid van publiek in de Nederlandse stadions. Duizenden besmettingen per dag maken het er niet vrolijker op. We zullen het af moeten wachten.

Laat onverlet dat er nog veel werk aan de winkel is voor de technische staf. Heerenveen is van een ander kaliber dan RKC. Gelukkig zijn we wel dichter bij de top 3 gekomen. Met 1 wedstrijd minder staan we boven PSV en gelijk met Feyenoord. Natuurlijk ga ik dan wel uit van de volle winst tegen AZ Alkmaar. Die zijn nu niet echt in goede doen. Helaas zal deze wedstrijd pas op 27 december gespeeld worden. Maar we blijven positief. Er staat echt een voortreffelijke selectie. Dat zal zich toch uit moeten gaan betalen. Daar heeft de club Afellay niet voor nodig!

Ben ten Boden