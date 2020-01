Bullseye voor Sean Klaiber

Na de dramatisch slechte wedstrijd in Eindhoven kreeg FC Utrecht tegen ADO Den Haag de kans om het blazoen op te poetsen. ADO heeft met het huidige elftal een wonder nodig om in de Eredivisie te blijven. FC Utrecht presteerde duidelijk beter dan in Eindhoven. De uitblinkende Kristoffer Peterson gaf met een doelpunt binnen een kwartier zijn visitekaartje af.

Bij vlagen was het prima wat FC Utrecht liet zien. Dat bewees onder andere Peterson die goed op dreef was aan de linkerzijde. In de spits stond dit keer geen Adrian Dalmau of Jean – Christophe Bahebeck, maar Issah Abbas met veel loopvermogen en snelheid. Een echte afmaker is hij echter niet. Tegen de rust kwamen wij tot de conclusie dat ADO Den Haag niet aan kansen was toegekomen en dat was een compliment voor de verdediging. Zeker als je nagaat dat Willem Janssen niet meedeed.

Het moest in de tweede helft wel heel raar lopen wilde FC Utrecht in de problemen komen door ADO Den Haag. Dat gebeurde dan ook niet. Binnen een kwartier scoorde Klaiber zelfs het tweede doelpunt en twintig minuten later scoorde topscorer Kerk de derde goal.

Tien minuten voor het einde van de wedstrijd was het weer bullseye voor Klaiber en ADO Den Haag was geslacht. Zelfs de toegekende penalty voor de Hagenezen bracht Jeroen Zoet niet van de wijs. Hij ramde hem uit de hoek en dat deed Zoet wel even goed.

(Tekst loopt door onder afbeelding)

Overwinning

Het was uiteindelijk een klinkende overwinning voor FC Utrecht en dat zal een gevolg hebben op zondag 2 februari. Dan wacht in Venlo namelijk VVV. Bij winst in Limburg lonkt de top vijf voor FC Utrecht.

Venlo ligt dicht bij de Belgische grens en is een zogenoemd hot item onder supporters. Indien de plannen door zullen gaan verwacht ik dat bijna alle uit-wedstrijden met een peperdure gehuurde bus bezocht worden. De Belgen zullen geen enkel risico willen nemen. Het zal het einde betekenen van het bezoeken van uit-wedstrijden voor veel supporters. Ik snap het financiële aspect en daar zal het de clubs om te doen zijn. De belangen van supporters worden terzijde geschoven.

Persoonlijk ben ik faliekant tegen de Beneliga. Maar goed, de komende maanden zullen wij wel weer ervaren wat de knappe koppen bedacht hebben. FC Utrecht is zeer geïnteresseerd, de fans stukken minder.