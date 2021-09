Chronische ziekte

Tweeënhalf uur vertier en vermaak in de Galgenwaard. Ik kan mij niet herinneren dat supporters zo lang hebben ‘genoten’ van hun club. Het hotse-knotse-begonia-voetbal kende geen grenzen tegen RKC Waalwijk. Plastic bekers en aanstekers deden de rest.

Scheidsrechter Martens wilde graag een statement maken. Dat mag, maar waarom zo lang? Maar goed, FC Utrecht was ook tegen RKC Waalwijk zichzelf niet. Kansen waren er maar het heilige vuur ontbrak. De spelers zakten wederom door het ijs. Ontstellend zwak en rennend en vliegend als een kip zonder kop terwijl het zo goed begon.

Al na vier minuten werd het eerste doelpunt gemaakt. Niet veel later werd Maarten Paes de held van de wedstrijd door een penalty te stoppen. Aanvoerder Willem Janssen speelde daarnaast een erg matige wedstrijd en ook Maher ging door waar hij vorige week mee bezig was. Hij voetbalde niet op zijn niveau.

Toreador

Het gevolg van dit alles werd zichtbaar toen de gelijkmaker werd gemaakt. Toen was de beer los. Veel is onduidelijk, maar dan toch, we gaan beginnen met een warming up. Mijn God, waar zijn we in beland. De uitstekende Douvikas blijft mij verrassen. In tegenstelling tot onze Spaanse toreador. Hij voert een gevecht tegen zichzelf. RKC Waalwijk komt toch nog op een voorsprong toen ze het tweede doelpunt maakten. Buttner vierde het voor de Bunnikside, en daar hoorde natuurlijk een biertje bij. Zou Martens weer naar binnen gaan? Verder leed bleef ons bespaard.

Hake greep in de rust in. De falende Janssen en Maher mochten gaan douchen. Ik zag Mahi invallen en hij deed het prima. Hij heeft toch een streepje voor. Wat als Mahi nu ook het licht zal zien? Hij kan het, maar helaas komt het er nog niet ten volle uit. Van der Streek had pech met een bal die vol op de paal belande. Het gif kwam op een gegeven moment in de wedstrijd en dat had resultaat.

Penalty

Douvikas benutte een penalty waardoor het weer gelijk kwam te staan. Zou het gaan gebeuren? De vele wissels ontregelde ook het spel. Het lukte de spelers van FC Utrecht maar niet om het winnende doelpunt te scoren. Of toch wel? Maar nee, Van der Hoorn? Ja ja, op een gegeven moment kwam daar de 3 – 2. Maar helaas, de rest is geschiedenis. Wederom een zeer teleurstellend resultaat. Weer punten verspeeld tegen de op papier mindere goden.

Het gaat nu wel hard. Het lijkt erop dat het chronisch is bij FC Utrecht. Dus ik hou mijn hart vast voor de uitwedstrijd van aanstaande woensdag tegen NEC. Op naar de bosjes mannen. FC Utrecht moet oppassen niet verder af te zakken. Ik heb geen vertrouwen in woensdag. Ondanks dat er een topselectie beschikbaar is. Voetbal is nou eenmaal voetbal en ik word graag afgerekend. Wellicht kunnen we toch drie punten pakken met lelijk en vervelend voetbal. Het moet dan maar. Daarna op zaterdagavond wederom een bierwedstrijd tegen PEC Zwolle om 21.00 uur. Een op papier mindere tegenstander. Ik neem wel een klein plastic zijltje mee.