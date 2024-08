Column ambesedeur vollekstaol en commetator Koos Marsman over het overlijden van Liew Huat Kok

Nu er even geen krant is vanwege de zomerstop plaatsen wij de bekende column van Koos Marsman vandaag op DUIC.nl. Koos Marsman is ambesedeur vollekstaol en commetator. Hij schrijf tweewekelijks voor DUIC, natuurlijk in de Uterechse vollekstaol

Kok

Lache, bij de Chinees werrek ’n vent die Kok heet. Da vonde we leuk in de jaore tâchtig. Liew Huat Kok bleek helemaol gin Chinees te zijn trouwes, hij kwam uit Maleisië. We leerde in ze zaok, Chinees Restaurant Paradijs op ’t Vreeburreg, da d’r meer is dan bapi pang gang. We maokte d’r kennis mè garnaole in zwarte bonesaus en mongoolse biefsaté, geseveerd mè echte Chinese thee (as de pot leeg was koj’ ’t dekseltsjie op ze kop zette en dan wis ’t personeel dazze ‘m opnieuw konde vulle). Kok introduceerde as eén van de eerste de dim-sum, waor we toen helemaol gin kaos van hadde gegete, en Kantonese gerechte. Nie da al da nieuwewetse ete de zaok liet vol lope. Integedeel, ‘t duurde jaore voorda Kok van ’t Paradijs ’n goed lopende zaok wis te maoke wan de Uterechters keke toch wa raor an teuge da vreemde ete. Toen we d’r achter kwaome da voaral Chinese mense z’n zaok bezochte werde we nieuwsgierig en ginge we toch ’s kijke wa daor te haole viel. En ’t beviel en zo ging ’t steeds beter mè de zaok. We vonde ook uit da die vreemde gerechte helemaol nie zo duur waore, Kok vroeg d’r pang gang prijze voar. Achterâf kenne we stelle da duizende Uterechters, en veule mensen van daor buite, bij Paradijs hebbe gegete. En sommige meschien wel heul vaok. Van zangert Henk Westbroek wee’k da hij ’t ze favoriete Chinees noemde in ellek interview da hij gaf. Hij kwam d’r tientalle kere per jaor mè ze wijfie die ook groat fan was. Anton Geesink en ze vrouw waore d’r ook vaok. Net as die andere beroemde vechtsporter Jon Bluming.

Bluming en Westbroek bleve komme, maor ’t ging in de jaore tien minder mè Paradijs, d’r kwam minder vollek. Chinees ete was uit de graotie geraok. In 2017 sloat Kok gedwonge ze zaok. En deze week overleed ie, 67 jaor oud, na jaore ziek te zijn gewees. En daormee is Paradijs definitief ’n legende en Liew Huat Kok de kok en restaurant-eigenaor wiens naom we nooi nie zulle vergete.

Koos Marsman