Column Ben ten Boden: Hake de man

Na de matige wedstrijd tegen RKC Waalwijk, stond de wedstrijd tegen NEC Nijmegen voor de deur. Hake nam geen halve maatregelen. Aanvoerder Willem Jansen mocht op de bank beginnen. Best wel een opvallende beslissing, maar ook wel terecht. Mark van der Maarel nam de plaats van Jansen in.

FC Utrecht moest in Nijmegen echt uit een ander vaatje gaan tappen om een goed resultaat te behalen. En dat gebeurde, ondanks mijn scepsis. Binnen tien minuten was daar al een vernietigend schot van Ramselaar. Een prachtige 0 – 1. NEC sputterde wel wat tegen maar echt zoden aan de dijk zette dat niet. De tactiek van FC Utrecht pakte goed uit. In de tweede helft was daar weer de door mij al eerder bewierookte spits van FC Utrecht Douvikas voor de 0 – 2. Wat een spits is dat toch. Ik ben al helemaal fan van hem. Sterk, doelgericht, werkt hard en staat zijn mannetje. Ik ben zeer benieuwd hoe zijn verdere ontwikkeling gaat. Het zou zo maar weer een gigantische financiële klapper voor FC Utrecht kunnen worden op termijn.

FC Utrecht controleerde bijna de gehele wedstrijd. Tien minuten voor tijd was het Ramselaar die de 0 – 3 op het scorebord liet verschijnen. De buit was binnen. Na afloop gaf ook NEC speler Lasse Schone zijn kijk op de wedstrijd. Ik dacht even dat hij gedrogeerd was en daarom wartaal uit aan het slaan was. NEC was de betere ploeg in zijn ogen. Je mag best chauvinist zijn, maar dit sloeg nergens op van deze ervaren speler.

FC Utrecht staat weer in de top vijf. Aanstaande zaterdagavond komt PEC Zwolle naar de Galgenwaard. PEC Zwolle staat stijf onderaan met 1 punt en slechts 1 doelpunt gemaakt. Dat lijkt gunstig, maar wees alert. Bij winst op PEC Zwolle, dendert FC Utrecht richting plaats 3. En daar had ik op voorhand al rekening mee gehouden. De selectie stroomt immers over van kwaliteit.

Het wordt ook tijd dat onder andere Sylla laat zien wat hij werkelijk in huis heeft. Zeker op de positie waar hij speelt, zal het rendement en spel omhoog moeten. Op de bank zitten er een aantal te trappelen om zijn positie in te nemen. We gaan het zaterdagavond weer eens rustig bekijken. Hake blijkt niets te schuwen. Niemand is zeker. De concurrentie is hevig. En zo hoort het. Topsport in een topsportklimaat.